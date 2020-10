Elena Basescu candideaza la Camera Deputatilor pe lista PMP Constanta. Eugen Tomac si Cristian Diaconescu deschid listele in Capitala

La Bucuresti lista PMP la Camera Deputatilor este deschisa de liderul partidului Eugen Tomac , iar la Senat de catre Cristian Diaconescu , fostul ministru de Externe si ex consilier prezidential al fostului sef al statului Traian Basescu.Cap de lista la Timisoara este Mihail Neamtu , iar cunoscutul fotbalist Dorinel Munteanu deschide lista senatorilor PMP din judetul Cluj."Ma bucur ca partidul a validat lista celor care vor deschide lista la Bucuresti. La Senat va fi domnul ministru Cristian Diaconescu cap de lista in Bucuresti, eu impreuna cu colega Ioana Constantin si presedintele de Bucuresti Sebastian Moise vom pe lista de la Camera Deputatilor.Colegul Mihail Neamtu va deschide lista la Camera Deputatilor in Timisoara, colegul senator Lungu va deschide lista la Camera Deputatilor in Cluj. La Senat, cunoscutul fotbalist Dorinel Munteanu va deschide lista senatorilor PMP din judetul Cluj.La Suceava, domnul viceprimar Marian Andronache va deschide lista la Camera Deputatilor. La Neamt va deschide lista domnul Gavrilescu la Camera Deputatilor, la Senat domnul primar Dragos Chitic. La Iasi, unul dintre cei mai activi parlamentari romani, domnul Petru Movila ", a declarat Eugen Tomac joi intr-o conferinta de presa la sediul PMP.PMP Constanta a transmis, joi, ca lista de la Senat a partidului va fi deschisa de Claudiu Palaz, vicepresedinte al Consiliului Judetean Constanta si fost prefect al judetului Constanta."Astazi, 15 octombrie 2020, Colegiul National al Partidului Miscarea Populara a validat listele organizatiei judetene P.M.P. Constanta pentru alegerile parlamentare, acestea fiind semnate de domnul presedinte Eugen Tomac pentru a fi depuse la Biroul Electoral de circumscriptie Constanta. La Camera Deputatilor lista este deschisa de Elena Basescu, iar la Senat de Claudiu Iorga Palaz", a transmis PMP Constanta printr-un comunicat de presa."Am decis sa accept candidatura, am decis sa accept sa candidez pentru un loc de deputat la Constanta. De ce la Constanta? Pentru ca e a doua mea casa. M-am nascut in Constanta, am crescut in Constanta, familia din partea tatalui meu locuieste in Constanta. Prin rolul pe care l-am avut, acela de mama singura a trei copii, am capatat o dimensiune noua, mi-am dat seama ca statul nu sprijina familiile monoparentale. De aceea doresc sa ofer PMP o noua viziune asupra politicilor publice in zona sociala. Nu ma voi lansa in lupte in Parlament. Voi dori doar sa construiesc din experienta mea proprie, acea de mama singura a trei copii", a afirmat Elena Basescu, la conferinta de presa.Elena Basescu a fost europarlamentar intre 2009 si 2014.