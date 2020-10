Elena Basescu deschide lista PMP Constanta pentru deputati: "Am capatat o dimensiune noua". Prin ce s-a remarcat mezina familiei fostului presedinte al Romaniei

"Am decis sa accept un post de deputat la Constanta. De ce la Constanta? Pentru ca este a doua mea casa. M-am nascut in Constanta, am crescut in Constanta, familia din partea tatalui meu locuieste in Constanta. Doresc sa-mi aduc aportul, doresc sa-mi aduc experienta pe care am capatat-o in Parlamentul European. Prin rolul pe care l-am avut, acela de mama singura a trei copii, am capatat o dimensiune noua, mi-am dat seama ca statul nu sprijina familiile monoparentale. (...) De aceea doresc sa ofer PMP-ului o noua viziune asupra politicii publice in zona sociala. Nu ma voi lansa in lupte in Parlament. Voi dori doar sa construiesc din experienta mea propie, aceea de mama singura a trei copii", a spus Elena Basescu, in conferinta de presa in care PMP si-a anuntat candidatii la parlamentare."Cand spun Constanta, spun Marea Neagra. Cand spun portul maritim, spun una dintre cele mai grele meserii din lume, cea de marinar de cursa lunga, meserie care m-a facut sa fiu atat de mandra de familia mea.Aceasta candidatura in judetul Constanta este o candidatura in numele tatalui meu. Imi doresc, la randul meu, sa dau si eu Constantei un marinar, pe baietelul meu Traian Junior. Deocamdata, are doar 5 anisori, insa este atat de pasionat de ceea ce ii povesteste bunicul lui despre intamplarile pe mare, adaptate pe intelesul lui, desigur. Junior este foarte pasionat de barcute si de vaporase", a declarat Elena Basescu.In anul 2009, Elena Basescu s-a inscris in cursa pentru Parlamenul European. Candidatura sa a starnit numeroase controverse in spatiul public. Junioara familiei fostului presedinte al Romaniei a decis sa candideze ca independenta, fiind ajutata de colegii ei din aripa tanara a PDL In data de 18 martie 2009, Elena Basescu a demisionat din PDL si a candidat ca independenta sub brandul electoral EBA, care a fost aprobat de BEC. In 2009, a obtinut la alegerile europarlamentare 4,22% din voturi, care i-au asigurat locul in Parlamentul European.In date de 7 iunie 2009, Elena Basescu a aflat ca a fost aleasa ca independenta, s-a reinscris imediat in PDL, primind in aceeasi zi de la Monica Iacob-Ridzi documentele necesare, gata completate, pentru a redeveni membru de partid.Europarlamentarul Elena Basescu a sustinut in cadrul sesiuni plenare a PE doar sase discursuri, a depus o declaratie scrisa privind raportul PESC, iar PE a adoptat trei dintre amendamentele propuse de ea la acest raport si a fost co-autor al rezolutiei "The Case of Gilad Shalit".In discursurile de un minut sustinute de Elena Basescu in plenul Parlamentului European, eurodeputatul PDL a vorbit despre impozitarea tranzactiilor financare, investitiile in dezvoltarea de tehnologii cu emisii reduse de carbon, spatiul unic de plati in euro, cazul Gilad Shalit si Raportul privind politica externa si de securitate comuna.Elena Basescu a fost criticata de presa pentru ca, in ultimul discurs rostit in Parlamentul European, in care facea referire la scutul american antiracheta , a comis doua erori, una legata de data la care Romania a aprobat amplasarea elementelor scutului american antiracheta pe teritoriul national si o a doua legata de forul care urma sa ratifice acordurile SUA-Romania privind scutul, confundand Parlamentul European cu cel national, institutia care are competenta pe acest subiect.Elena Basescu s-a angajat, in 2016, la Camera de Comert si Industrie, la Departamentul de Relatii Internationale, unde a avut un salariu net de 30.000 de lei.