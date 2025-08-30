Elena Basescu: Datorita Sofiei, Craciunul nostru va fi mai bogat decat oricand

Pentru Elena Basescu, dar si pentru familia sa, Craciunul va fi in acest an "mai bogat decat oricand", pentru ca, afirma ea, "a venit pe lume Sofia, cea care ne lumineaza viata si este sufletul intregii familii".

Europarlamentarul a declarat pentru Ziare.com ca ziua de Craciun a fost intotdeauna cea mai frumoasa sarbatoare si cel mai asteptat moment al anului si afirma cu placere ca familia sa a reusit sa pastreze si astazi acelasi entuziasm.

"Craciunul a fost intotdeauna, la noi in familie, cea mai frumoasa sarbatoare si cel mai asteptat moment al anului. Am reusit sa pastram cu totii acelasi entuziasm si sa ne bucuram la fel de mult de aceste zile sfinte, in care reamintim de lucrurile simple, dar atat de importante, care ne fac viata frumoasa: masa de Craciun in familie, bucuria de a primi si oferi daruri celor dragi si linistea care ne inconjoara, inevitabil, in aceasta perioada a anului. Intotdeauna am petrecut Craciunul in familie.

Asa am fost educata si nici nu mi-l pot imaginea altcumva decat in mijlocul familiei", a mai declarat Elena Basescu.

Foto: Facebook/Elena Basescu

Fiica cea mica a presedintelui isi aminteste cu drag de perioada copilariei, cand mergea impreuna cu sora ei, Ioana, la colindat. Primeau covrigi, bomboane, ciocolata si napolitane.

"Cand eram mica, cea mai mare bucurie a mea si a surorii mele, Ioana, era sa impodobim bradul si sa mergem la colindat. In zilele dinaintea Craciunului incepeau sa se raspandeasca in intreaga casa aromele bucatelor traditionale gatite de mama.

Stateam in Constanta intr-un bloc cu 4 etaje, iar in apropierea Craciunului ne-adunam toti copiii si mergeam la colindat in vecini. Imi amintesc si astazi ca primeam covrigi, bomboane de ciocolata Scufita Rosie, ale caror ambalaje se transformau in ceasuri cu care ne laudam intre noi, ciocolata Pitic "care te facea voinic", napolitanele Koukou Roukou sau bomboanele Cip", isi aminteste Elena Basescu.

Foto: Facebook/Elena Basescu

Potrivit acesteia, odata cu varsta, multe dintre lucrurile pe care le facea in copilarie se schimba, dar, cu toate acestea, Elena Basescu afirma ca intotdeauna va privi aceasta sarbatoare cu bucurie si multa recunostinta.

"Amintirile copilariei fac ca toate aceste produse sa-mi para acum veritabile delicii. Odata cu varsta, multe dintre lucrurile pe care le stiam sau le faceam cand eram copii se schimba, dar nu cred ca vreodata voi privi aceasta sarbatoare altfel decat cu bucurie si multa recunostinta pentru ca ii am alaturi pe toti cei dragi mie.

Anul acesta, Craciunul nostru va fi, cu siguranta, mai bogat decat oricand, pentru ca a venit pe lume Sofia, cea care ne lumineaza viata si este sufletul intregii familii. Este primul ei Craciun, asa ca va fi unul de neuitat. Le urez tuturor romanilor ca, de Craciun, sa fie alaturi de cei pe care ii iubesc. Le doresc sa aiba parte de liniste, sanatate si multa fericire". a mai declarat Elena Basescu pentru Ziare.com.

