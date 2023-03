Elena Cârstea și-a comandat un baston cu pietre Swarowski după ce a suferit un AVC: "Îmi iau și pe alb"

Elena Cârstea a întâmpinat probleme grave de sănătate: a ajuns la Urgențe după un AVC urmat de o pneumonie severă.

Elena Cârstea (60 de ani) spune că a supraviețuit problemelor medicale datorită sistemului de sănătate din SUA, acolo unde e stabilită.

Ea a suferit un AVC, apoi a avut o pneumonie severă.

„Am fost foarte bine îngrijită aici, dacă eram în România, acum nu mai existam.

Am răcit, aici vremea e umedă. Am făcut mai multe pneumonii… Iar ultima oară, a fost grav, am stat mai bine de două săptămâni la Urgențe. AVC -ul l-am făcut înainte, nu am știut că l-am avut, am aflat după. Doar că ajunsesem să nu mai pot merge.

Acum mă deplasez cu un baston plin de Swarovski. L-am comandat special, să rămânem în trend. Acesta e negru, îmi voi lua și unul alb să mă asortez…

Toată toata luna aprilie voi face teste. Merg la piscină zilnic, fac terapie ca să îmi revin”, a spus Elena Cârstea pentru CanCan.

Elena Cârstea s-a lăsat de fumat, merge pe jos și mănâcă multe salate. "La pat nu am stat deloc. Din contră, e recomandat să fac multă mișcare, doar că obosesc foarte repede. Ieri am făcut testul de mers, ca să măsoare nivelul de oxigen, cât respir, în timp ce fac efort", a mai declarat Elena Cârstea pentru sursa citată.