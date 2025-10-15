Elena Carstea are din nou probleme de sanatate

Miercuri, 17 Martie 2010, ora 07:34
Elena Carstea are din nou probleme de sanatate

Elena Carstea continua sa aiba probleme de sanatate, dupa interventia chirugicala pe creier suferita in urma cu sase luni, acuzand furnicaturi si amorteli la nivelul fetei. Medicii urmeaza sa decida vineri daca se impune o noua interventie chirurgicala.

"M-am programat deja pentru angiograma. Mai sunt doar cateva zile. De cateva saptamani imi amortesc gura si partea stanga a fetei insa medicii mi-au spus sa nu ma ingrijorez. Se pare ca este o urmare a nervilor, stresului, de la medicamente, insa nimic de speriat. Totusi, mi-au recomandat sa stau cuminte pentru ca altfel problemele de sanatate se pot agrava. Nu am voie sa ma enervez absolut deloc", a declarat cantareata pentru Click.

Cantareata urmeaza ca in perioada imediat urmatoare sa fie internata, insa pentru interventii care vor dura numai o zi.

"Angiograma e o interventie chirurgicala, nu insa foarte complicata. Se introduce printr-o vena a piciorului o mini camera, ce ajunge in cap, unde am avut acel anevrism, pentru ca medicii sa vada cum s-a vindecat. Voi sta o singura zi in spital, iar apoi ma refac acasa. Am incredere ca totul va fi bine si ca nu voi mai avea nevoie de inca o operatie la cap", a mai spus vedeta.

