Elena Ceaușescu a fost comparată cu Sophia Loren: ”O ciumăfaie, era galbenă și urâtă!”

Poetul Mircea Dinescu susţine că Elena Ceauşescu era “o tipă absolut sinistră”, care la unele întâlniri ale Uniunii Scriitorilor îi şoptea lui Nicolae Ceauşescu. Dinescu a mai afirmat că Elena Ceauşescu “avea o ură, era galbenă şi urâtă”.

Mircea Dinescu a declarat, duminică, la emisiunea Insider Politic de la Prima TV, că Elena Ceauşescu avea o mare influenţă asupra lui Nicolae Ceauşescu.

“Elena Ceauşescu era o tipă absolut sinistră. Avea o mare influenţă pentru că nea Nicu...Se pare că nea Nicu nu a avut legătură cu nicio femeie, în afară de Elena Ceauşescu. Eu nu spun că este un păcat, că e frumos să fii fidel unei femei, dar dacă era Sophia Loren merită ca bărbat să sacrifici, să nu te uiţi în jur, că trăieşti cu Sophia Loren. Dar să fii cu Elena Ceauşescu, cu această ciumăfaie, care era rea şi proastă....”, a declarat Dinescu.

El a povestit şi situaţiile în care a văzut-o pe Elena Ceauşescu.

“Nu am cunoscut-o, nu am dat mâna cu ea. La patru ani o dată, când era congres la Uniunea Scriitorilor, venea Ceauşescu, se întâlnea cu scriitorii. Eu am participat la două congrese de-astea în care a venit Nicolae Ceauşescu. Şi Elena venea lângă el. Nu vorbea niciodată, eu nu am auzit vocea Elenei Ceauşescu la acele întâlniri. În schimb, îi şoptea lui nea Nicu ce să spună. La prezidiu, îi şoptea, ca la serbare. Se vedea pe ea, avea o ură, era galbenă şi urâtă. Nea Nicu avea farmecul lui. El scria versuri. A fost coleg cu mine, a fost scriitor, scria poezii. Bine, la nivelul lui”, a mai afirmat Mircea Dinescu.

