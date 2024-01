Faimoasa Elena Chiriac a refuzat participarea la Survivor All Stars: ”E destul de evident”

Elena Chiriac (21 de ani), campioana de taekwondo care a fost una dintre cele mai puternice concurente din istoria emisiunii Survivor România, în echipa Faimoșilor a refuzat participarea la ediția din acest an, în care s-au reunit starurile competiției din trecut.

Conform Fanatik.ro, Elena Chriac n-a dorit să revină în Republica Dominicană pentru Survivor All Stars, show-ul de la ProTV care a debutat în această săptămână.

„Am alte priorități acum, pur și simplu, în viața mea. Sunt în ultimul an de facultate, vreau să fac un master și nu mai doresc o astfel de experiență încă o dată, să fiu sinceră. Am fost și eu, ca mulți alții, sunată și mi s-a propus să merg. E destul de evident.

Am avut o discuție foarte civilizată în care mi-am exprimat punctul de vedere, care nu are prea mare legătură cu Survivor și perspectiva asupra vieții mele. Totul e pe plan educațional anul ăsta și în anii viitori despre mine. Am ieșit un pic din sfera asta a televiziunii. Nu îmi mai doresc să fac parte pentru o perioadă din showbiz, pentru că încerc să experimentez alte lucruri. Vreau să mă concentrez mai mult pe mine, pe persoana mea, din punct de vedere educațional și, mai târziu, profesional”, a declarat Elena Chiriac, potrivit sursei citate.