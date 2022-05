De ce a ajuns Elena Chiriac, de la Survivor, pe patul de spital înainte de reallity showul de la Pro TV

Alex Delea, Alex Nedelcu, Elena Chiriac și Ionuț Popa sunt cei patru semifinaliști de la Survivor.

Elena Chiriac este singura fată rămasă în competiție, o performanță cu atât mai mare cu cât ea a avut probleme mari de sănătate înainte de începerea competiției din Republica Dominicană.

„Tocmai înainte de Survivor am făcut amigdalită din nou. Pe 1 ianuarie mai exact a început. Anul trecut (n.r – 2021) am făcut de 5-6 ori. De asta m-am operat în toamnă. Am făcut o operație de micșorare cu laser a amigdalelor. Nu credeam că după operație se poate repeta, să fac atât de curând amigdalită. A fost greu, am avut 3 zile cu febră, la pat, cu frisoane și dureri de cap", a povestit Elena pe pagina ei de Instagram înainte de a pleca la Survivor, conform sportm.ro.

Drumul celor patru semifinaliști spre finală dar și spre premiul de 100.000 de euro începe la 31 mai.

