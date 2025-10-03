Elena Hagi, apariție spectaculoasă la botezul fiului ei. Cât a costat rochia cumpărată de la un brand de lux

Autor: Andrada Dumitrescu
Vineri, 03 Octombrie 2025, ora 10:03
444 citiri
Elena Hagi, apariție spectaculoasă la botezul fiului ei. Cât a costat rochia cumpărată de la un brand de lux
Ianis și Elena Hagi, alături de copilul lor FOTO Instagram Ianis Hagi

Ianis și Elena Hagi au trăit clipe încărcate de emoție la botezul fiului lor, Giorgios, eveniment care a reunit familia și apropiații pentru a celebra acest moment deosebit. Însă, pe lângă încărcătura emoțională, atenția publicului s-a îndreptat rapid asupra ținutei spectaculoase purtate de Elena Hagi, care a impresionat prin eleganță și rafinament.

Soția fotbalistului a ales o rochie din mătase naturală, într-o nuanță delicată de albastru deschis, completată cu două funde negre supradimensionate pe umeri. Această alegere vestimentară i-a pus perfect în valoare stilul sofisticat pentru care este deja cunoscută. Rochia a fost achiziționată de la un brand de lux, Rodarte, și a costat 13.279 de lei, confirmând că detaliile și calitatea pieselor vestimentare au fost prioritare pentru Elena Hagi.

Nu este prima dată când Elena atrage privirile prin aparițiile sale impecabile. De la nunta sa și până la alte evenimente importante de familie, ea a demonstrat mereu un gust vestimentar rafinat și o atenție specială pentru detalii.

Ianis și Elena Hagi au devenit părinți pe 20 august, odată cu nașterea băiețelului lor, Giorgios. Cuplul a fost discret în primele luni de viață ale copilului, iar botezul a reprezentat o ocazie de reunire a familiei și sărbătorire a acestui moment special.

Ce semnificație are numele copilului

Numele ales pentru micuț, Giorgios, are o semnificație profundă, atât culturală, cât și religioasă. Inspirat din greaca veche, geōrgós (γεωργός), numele se traduce prin „lucrător al pământului” sau „agricultor” și corespunde, în limba română, cu Gheorghe, un prenume tradițional. Varianta modernă grecească este Giorgos, însă familia Hagi a păstrat forma clasică, subliniind legătura cu rădăcinile elene și aromâne.

Pe plan religios, numele Giorgios evocă figura Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, venerat pe 23 aprilie și considerat un simbol al curajului, credinței și biruinței asupra răului. În tradiția ortodoxă, el este cunoscut drept „purtătorul de biruință”, fiind protector al multor comunități.

Emoție în familia Hagi: fiul lui Ianis și al Elenei a fost botezat. Ce nume a primit băiatul
Emoție în familia Hagi: fiul lui Ianis și al Elenei a fost botezat. Ce nume a primit băiatul
Ianis Hagi (26 de ani) și soția sa, Elena, au trăit unul dintre cele mai emoționante momente din viața lor: botezul fiului lor, născut pe 20 august. Micuțul a primit numele Giorgios, un...
Șocați de pretențiile lui Ianis Hagi: ”N-a mai fost văzut”
Șocați de pretențiile lui Ianis Hagi: ”N-a mai fost văzut”
Ianis Hagi a semnat recent un contract cu echipa turcă Alanyaspor, deși s-a aflat în negocieri avansate cu polonezii de la Legia Varșovia, formația antrenată de Edi Iordănescu. Michal...
#elena hagi, #elena hagi rochie, #Ianis Hagi , #stiri vedete
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
Trump decreteaza "conflict armat" cu cartelurile drogurilor pe care le numeste "organizatii teroriste"
ObservatorNews.ro
Zeci de bucuresteni s-au trezit cu apartamentele inchiriate. Unele victime chiar s-au mutat in alte locuinte
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"

Ep. 140 - Ministrul Apărării vrea ca Armata să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Elena Hagi, apariție spectaculoasă la botezul fiului ei. Cât a costat rochia cumpărată de la un brand de lux
  2. Paula Seling dezvăluie cum a slăbit peste 10 kilograme. Ce alimente a scos din dietă
  3. Elon Musk îndeamnă părinţii să renunţe complet la Netflix: „Anulați pentru sănătatea copiilor voştri”
  4. Horoscop zilnic. Vineri, 3 octombrie. Zodia care primește niște bani
  5. Bancul zilei: De ce Gheorghe nu mai zboară cu avionul
  6. Cum a aflat John Malkovich că este 43% român. "Aproape deloc evreu, deloc african. Restul era ceh" VIDEO
  7. Dezvăluire neașteptată făcută de o vedetă OnlyFans care a câștigat, doar într-un an și jumătate, peste 80 de milioane de dolari. "Sunt virgină și mă simt ciudată uneori"
  8. Care sunt, de fapt, singurele metode dovedite de stimulare a colagenului, potrivit dermatologilor și oamenilor de ştiinţă
  9. Pericolele la care te expui dacă lași Inteligența Artificială să-ți planifice vacanța. Cazul cuplului care a rămas în vârful muntelui: "Ne-a spus că ultima cursă e la 17:30”
  10. Gestul simplu care te face instantaneu plăcut: este secretul din spatele „magnetismului”, potrivit unui expert de la Yale