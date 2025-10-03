Elena Hagi, apariție spectaculoasă la botezul fiului ei. Cât a costat rochia cumpărată de la un brand de lux

Ianis și Elena Hagi au trăit clipe încărcate de emoție la botezul fiului lor, Giorgios, eveniment care a reunit familia și apropiații pentru a celebra acest moment deosebit. Însă, pe lângă încărcătura emoțională, atenția publicului s-a îndreptat rapid asupra ținutei spectaculoase purtate de Elena Hagi, care a impresionat prin eleganță și rafinament.

Soția fotbalistului a ales o rochie din mătase naturală, într-o nuanță delicată de albastru deschis, completată cu două funde negre supradimensionate pe umeri. Această alegere vestimentară i-a pus perfect în valoare stilul sofisticat pentru care este deja cunoscută. Rochia a fost achiziționată de la un brand de lux, Rodarte, și a costat 13.279 de lei, confirmând că detaliile și calitatea pieselor vestimentare au fost prioritare pentru Elena Hagi.

Nu este prima dată când Elena atrage privirile prin aparițiile sale impecabile. De la nunta sa și până la alte evenimente importante de familie, ea a demonstrat mereu un gust vestimentar rafinat și o atenție specială pentru detalii.

Ianis și Elena Hagi au devenit părinți pe 20 august, odată cu nașterea băiețelului lor, Giorgios. Cuplul a fost discret în primele luni de viață ale copilului, iar botezul a reprezentat o ocazie de reunire a familiei și sărbătorire a acestui moment special.

Ce semnificație are numele copilului

Numele ales pentru micuț, Giorgios, are o semnificație profundă, atât culturală, cât și religioasă. Inspirat din greaca veche, geōrgós (γεωργός), numele se traduce prin „lucrător al pământului” sau „agricultor” și corespunde, în limba română, cu Gheorghe, un prenume tradițional. Varianta modernă grecească este Giorgos, însă familia Hagi a păstrat forma clasică, subliniind legătura cu rădăcinile elene și aromâne.

Pe plan religios, numele Giorgios evocă figura Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, venerat pe 23 aprilie și considerat un simbol al curajului, credinței și biruinței asupra răului. În tradiția ortodoxă, el este cunoscut drept „purtătorul de biruință”, fiind protector al multor comunități.

