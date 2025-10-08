Elena Hagi, elegantă într-o rochie de mii de euro. Cum a apărut soția lui Ianis Hagi la scurt timp după botezul copilului FOTO

Elena Hagi a strălucit la prima apariție publică după ce a devenit mamă, demonstrând că stilul și eleganța nu au de suferit nici după sarcină. Soția lui Ianis Hagi a atras atenția cu ținutele sale de lux, completate de bijuterii rafinate.

La 26 de ani, Elena se bucură de viața de familie alături de Ianis și de fiul lor, Giorgios, venit pe lume în august. După botezul micuțului, aceasta a bifat prima ieșire solo, iar apariția sa a fost un adevărat spectacol de stil.

Pe Instagram, vedeta a postat mai multe imagini în care poartă o rochie neagră mulată, cu detalii aurii, semnată Bottega Veneta, evaluată la 2.900 de euro. Pantofii Saint Laurent Jeanne slingback, de 110 mm, costă 1.300 de euro, iar geanta Bottega Veneta neagră, accesoriul perfect, ajunge la 3.000 de euro.

Ads

Machiajul elaborat și părul aranjat în bucle lejere au completat look-ul elegant, în timp ce bijuteriile prețioase au adus o notă suplimentară de rafinament, transformând fiecare detaliu într-un accent de lux.

Cât a costat rochia de la botezul fiului ei

Ianis și Elena Hagi au trăit clipe încărcate de emoție la botezul fiului lor, Giorgios, eveniment care a reunit familia și apropiații pentru a celebra acest moment deosebit. Însă, pe lângă încărcătura emoțională, atenția publicului s-a îndreptat rapid asupra ținutei spectaculoase purtate de Elena Hagi, care a impresionat prin eleganță și rafinament.

Soția fotbalistului a ales o rochie din mătase naturală, într-o nuanță delicată de albastru deschis, completată cu două funde negre supradimensionate pe umeri. Această alegere vestimentară i-a pus perfect în valoare stilul sofisticat pentru care este deja cunoscută. Rochia a fost achiziționată de la un brand de lux, Rodarte, și a costat 13.279 de lei, confirmând că detaliile și calitatea pieselor vestimentare au fost prioritare pentru Elena Hagi.

Ads