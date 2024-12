2025 poate să fie anul în care luăm deciziile corecte!

Elena Lasconi

Vă doresc ca 2025 să fie, înainte de orice, un an liniștit. Un an în care reușim să construim, nu doar să reparăm! Putem face asta dacă suntem complet sinceri și dacă, în sfârșit, îi sancționăm pe cei care ne-au mințit repetat și care au tratat bugetul țării ca pe o pușculiță care se umple „miraculos” din taxele și impozitele celor care muncesc cinstit.

Știu că am încheiat un an foarte dificil. Un an în care imprevizibilul și problemele nu ne-au ocolit. Dar am rămas în picioare! Asta este important. Și mai știu că nici 2025 nu va fi un an ușor. Mai ales din punct de vedere financiar. Dar, dacă suntem uniți, calmi și ne uităm la realitate așa cum e ea, nu cum vor unii să ne-o prezinte, o să trecem peste orice obstacol.

Îmi doresc ca 2025 să fie un moment zero pentru sinceritate și transparență. Sper să fie anul în care reușim să schimbăm, pe bune, felul în care facem politică în România de 35 de ani.

Minciunile PSD l-au ajuns până și pe Marcel Ciolacu din urmă. A promis, fără acoperire, tot soiul de beneficii pentru cei mai mulți dintre noi, dar a sfârșit prin a lua până și de la copii ca să-și poată ține în brațe, încă un an, specialii. România merită mai mult, România merită lideri onești, cu viziune, care să ia cele mai bune decizii pentru toți, nu doar pentru unii.

România a reușit să avanseze an de an în ciuda unor politicieni mici, cu interese meschine, pentru că mulți dintre noi, în bucățica lor, fac performanță. Statul român trebuie să înceteze să le pună piedici, trebuie să înceteze să tot ia doar din munca lor pentru a-și ține pilele pe bani frumoși.

2025 poate să fie un an în care luăm deciziile corecte. De noi depinde!

Să avem un an nou așa cum ni-l dorim! La mulți ani!

Ads