Elena Lasconi critică politicienii care nu au profitat de avantajele UE: "Și-au ascuns neputința sau ticăloșia"

Președinta USR Elena Lasconi a reamintit avantajele aderării României la Uniunea Europeană și a criticat politicienii care nu au profitat la maxim de aceasta. Candidata USR la alegerile prezidențiale a oferit ca exemplu Câmpulung Muscel, unde este la al doilea mandat de primar.

„Ți-ar plăcea să pui pe masă un leu și să iei înapoi trei? Sigur nu are ce să te deranjeze la o astfel de înțelegere! Pe scurt, așa arată „înțelegerea” noastră cu Bruxelles-ul din ultimii 18 ani. De exact 18 ani suntem membri ai Uniunii Europene și asta ne-a adus beneficii majore: liberă circulație, acces la o piață comunitară mare, fonduri de trei ori mai mari decât contribuția. Datele oficiale arată că încă suntem cu aproximativ 60 de miliarde de euro pe plus când vine vorba despre fondurile europene atrase. Și fiecare euro din această sumă înseamnă o viață mai bună pentru noi. La Câmpulung, din fonduri europene, am reușit să pornesc proiecte de modernizare a orașului cât ar fi fost necesar să așteptăm să facem în 40 de ani din taxele locale”, a scris Elena Lasconi pe Facebook.

Lidera USR i-a condamnat ferm pe politicienii români care au dat vina pe Uniunea Europeană pentru absorbția proastă a fondurilor.

„Uniunea Europeană ne-a deschis multe uși, dar ține de noi să valorificăm aceste șanse. Da, Bruxelles-ul trebuie dezmorțit din birocrația care riscă să-i anchilozeze toate încheieturile, dar ține și de noi să facem ceva cu șansele date. Nu e vina Bruxelles-ului că politicieni vechi și mici de la București fie nu au cerut nimic concret pentru țara lor, fie au negociat în genunchi, fie pur și simplu și-au ascuns neputința sau ticăloșia dând vina pe UE”, a mai scris Elena Lasconi.

Ads

Mesajul președintei USR s-a încheiat cu o critică a celor care dezinformează cu privire la avantajele UE.

„Sunt mândră că de 18 ani facem parte din familia europeană, dar nu aș vrea să uităm vechea vorbă românească: „Dumnezeu îți dă, dar nu îți bagă și în traistă!”. De noi depinde, în primul rând, cât de prosperă vrem să fie România. De noi depinde dacă plecăm urechea la gargaragii care distorsionează adevărul, care mint și manipulează sau la cei care de ani de zile au arătat clar că atunci când au puterea o folosesc să le fie bine doar lor și specialilor din jur. România merită să fie o țară prosperă pentru toți, nu doar pentru unii!”, a conchis Elena Lasconi.

Ads