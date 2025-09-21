Elena Lasconi regretă că l-a propus premier pe Bolojan: „Nu face cu adevărat reformă. Mă sperie”. Fosta șefă USR crede că Dan ar putea fi demis

Elena Lasconi a ieșit la atac. Fosta șefă a USR se arată dezamăgită de „duo-ul” Bolojan-Dan.

Primărița regretă că l-a propus pe Bolojan premier. Dacă ar avea ocazia de a-l monta la Palatul Cotroceni pe fostul edil de Bihor, Lasconi nu ar mai face-o. Totodată, fosta șefă a USR consideră că actualul prim-ministru nu s-a angajat într-un proces real de reformă.

„După ce a făcut, nu (n.r. - nu l-ar mai numi premier). În primul rând, a lovit în oameni. Cred că noi am ajuns în acest punct critic. Mă sperie ce se întâmplă în România. Nu au organul empatiei. Câți dintre politicienii care conduc acum țara au șters lacrimile unor români?

Dacă aș fi simțit că se face cu adevărat reformă, nu aș mai fi spus nimic. Economia pe care vrea Bolojan să o facă e un fel de 'mi-am luat vârfurile'. Reforma trebuie făcută profund”, a transmis Lasconi, pentru Antena 3, care a menționat „reforma administrativ-teritorială” și „desființarea de agenții și institute”.

Nicușor Dan ar putea fi demis, crede Elena Lasconi

În opinia Elenei Lasconi, Nicușor Dan ar putea fi suspendat și demis, deci nu va reuși să-și termine mandatul.

Ads

„O să ducă AUR la 80%. Acum e la 40%.

Pot crede absolut orice, inclusiv asta (n.r. - că Dan va fi demis). E foarte periculos ce fac (n.r.- cei de la guvernare)”, a mai transmis Lasconi, pentru sursa citată.

Primărița regretă că actuala coaliție nu a luat la putere și partidul AUR.

„Dacă ne uităm matematic, nu le-ai dat decât posibilitatea să crească”, a explicat fosta prezentatoare TV.

Ads