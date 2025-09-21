Elena Lasconi regretă că l-a propus premier pe Bolojan: „Nu face cu adevărat reformă. Mă sperie”. Fosta șefă USR crede că Dan ar putea fi demis

Autor: Dan Stan
Duminica, 21 Septembrie 2025, ora 20:36
1082 citiri
Elena Lasconi regretă că l-a propus premier pe Bolojan: „Nu face cu adevărat reformă. Mă sperie”. Fosta șefă USR crede că Dan ar putea fi demis
Lasconi, Boloja, Dan / FOTO: capturi video YouTube, Facebook

Elena Lasconi a ieșit la atac. Fosta șefă a USR se arată dezamăgită de „duo-ul” Bolojan-Dan.

Primărița regretă că l-a propus pe Bolojan premier. Dacă ar avea ocazia de a-l monta la Palatul Cotroceni pe fostul edil de Bihor, Lasconi nu ar mai face-o. Totodată, fosta șefă a USR consideră că actualul prim-ministru nu s-a angajat într-un proces real de reformă.

„După ce a făcut, nu (n.r. - nu l-ar mai numi premier). În primul rând, a lovit în oameni. Cred că noi am ajuns în acest punct critic. Mă sperie ce se întâmplă în România. Nu au organul empatiei. Câți dintre politicienii care conduc acum țara au șters lacrimile unor români?

Dacă aș fi simțit că se face cu adevărat reformă, nu aș mai fi spus nimic. Economia pe care vrea Bolojan să o facă e un fel de 'mi-am luat vârfurile'. Reforma trebuie făcută profund”, a transmis Lasconi, pentru Antena 3, care a menționat „reforma administrativ-teritorială” și „desființarea de agenții și institute”.

Nicușor Dan ar putea fi demis, crede Elena Lasconi

În opinia Elenei Lasconi, Nicușor Dan ar putea fi suspendat și demis, deci nu va reuși să-și termine mandatul.

„O să ducă AUR la 80%. Acum e la 40%.

Pot crede absolut orice, inclusiv asta (n.r. - că Dan va fi demis). E foarte periculos ce fac (n.r.- cei de la guvernare)”, a mai transmis Lasconi, pentru sursa citată.

Primărița regretă că actuala coaliție nu a luat la putere și partidul AUR.

„Dacă ne uităm matematic, nu le-ai dat decât posibilitatea să crească”, a explicat fosta prezentatoare TV.

„Ce notă acordați relației cu Nicușor Dan?”. Răspunsul premierului Ilie Bolojan
„Ce notă acordați relației cu Nicușor Dan?”. Răspunsul premierului Ilie Bolojan
Marți seara, 16 septembrie, premierul Ilie Bolojan a fost provocat să vorbească despre relația cu Nicușor Dan, președintele României. Oficialul de la Palatul Victoria a explicat că nu...
Bolojan a explicat de ce a vrut să-și dea demisia din funcția de premier: „E o dovadă de responsabilitate să insiști, când știi ce ai de făcut”
Bolojan a explicat de ce a vrut să-și dea demisia din funcția de premier: „E o dovadă de responsabilitate să insiști, când știi ce ai de făcut”
Ilie Bolojan a explicat marți seară, 16 septembrie, cum au decurs discuțiile cu PSD, în cadrul coaliției, dezbateri în cadrul cărora șeful PNL a anunțat că-și depune demisia. Bolojan...
#elena lasconi, #ilie bolojan, #Nicusor Dan, #scandal , #Stiri Elena Lasconi
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
VIDEO Momentul emotionant in care un nepalez se intoarce acasa, dupa patru ani de munca in Romania. "Stim si noi cum e sa fii departe"
DigiSport.ro
"M-a socat". A primit un mesaj scandalos, dupa gestul facut in fata a 34.000 de oameni
ObservatorNews.ro
Momentul in care un sofer congolez darama refugiul de tramvai si se opreste intr-o casa de pariuri, in Chitila

Ep. 132 - Romania se împrumută din nou!!!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Elena Lasconi regretă că l-a propus premier pe Bolojan: „Nu face cu adevărat reformă. Mă sperie”. Fosta șefă USR crede că Dan ar putea fi demis
  2. Elena Lasconi, anunț în premieră despre starea sa de sănătate: „Mi-am făcut niște analize”. Acuze dure pentru foștii colegi din USR
  3. USR a anunțat propunerea de prefect al Capitalei: „Reflectă viziunea noastră”
  4. Nicușor Dan, devansat în topul încrederii de către Călin Georgescu și George Simion. Fritz, la egalitate cu Șoșoacă SONDAJ CURS
  5. AUR ar câștiga alegerile, detașat. USR, în picaj SONDAJ CURS
  6. Gigi Becali ia în calcul o alianță cu Călin Georgescu. Condiția pusă de fostul membru AUR: „E patriot!”
  7. Unul dintre cei mai vocali pro-ruși din AUR își dă demisia. Îl acuză pe George Simion de "trădare" și numește "panaramă" apropierea de Călin Georgescu. „Cadou” de ziua lui Simion
  8. Republica Moldova poate intra în lagărul lui Putin. Ce ar însemna un stat pro-rus la graniță: „Va primi trupe ruse. O înaintare a Rusiei spre România”. Cum este folosită rețeaua AUR
  9. Coaliția discută despre mai multe restructurări. „România ar funcţiona şi dacă în administraţia locală scoatem 13.000 de posturi şi 20 la sută din administraţia centrală”
  10. Kelemen Hunor explică cum „funcționează” coaliția de guvernare. „Tot timpul există alternativă”