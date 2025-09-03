Elena Lasconi critică reforma administrației locale: „Suntem pe un butoi cu pulbere, iar Guvernul se joacă cu chibriturile”. Avertisment dur pentru Nicușor Dan

Elena Lasconi, primărița municipiului Câmpulung Muscel, fostă candidată la alegerile prezidențiale, a criticat guvernul Bolojan pentru reforma administrației locale care presupune tăieri importante de personal, avertizând asupra pericolului unor astfel de măsuri. Aceasta l-a criticat și pe Nicușor Dan, sugerând că românii ar putea realiza că au schimbat „un dulap călător” cu o „noptieră” și că există un risc real de suspendare a președintelui.

„Chiar nu realizează nimeni că suntem într-un moment grav, de cotitură pentru România? Fac apel la Președintele României să intervină urgent, să oprească nebunia cu Ordonanțele ucigătoare! În acest moment puteți opri intrarea României în haos. Dacă nu veți face asta, la sfârșitul anului românii vor realiza că după ce am avut zece ani un dulap călător la Cotroceni ne-am trezit cu o noptieră. Nu vreau să am dreptate, însă ce se întâmplă acum ar putea duce la suspendarea dumneavoastră din funcție în maximum trei ani și la un viitor periculos pentru țară.”, scrie Lasconi pe Facebook.

Aceasta îi critică atât pe Nicușor Dan, cât și pe premierul Ilie Bolojan, care au fost la rândul lor primari, pentru tăierea „din pix” a proiectelor pe fonduri europene. „Această ordonanță pur și simplu sfidează cetățenii.”

„Sună bine și populist să dai oameni afară din primării. Avem aproape două sute de agenții și institute, companii de stat, toate găuri negre pentru bugetul țării. De ce nu le desființați? Acolo chiar se taie frunze la câini. Ce rol au pe lume consiliile județene? Ce e cu dezmățul angajărilor în administrația centrală, la București? Ce e cu sumele forfetare nesimțite ale parlamentarilor? Ce spuneți de cheltuielile cu combustibilul și cu mașinile statului? Mașini fără GPS cu care deputații, miniștrii și funcționarii se plimbă oriunde au chef, inclusiv în concediu. Și pot continua...”, a mai scris Lasconi.

Fosta candidată la alegerile prezidențiale spune că în cazul orașului Câmpulung, dacă taie 45% din posturi, „poate pune lacăt pe primărie”. „Practic, prin aceste ordonanțe ați transformat toți primarii într-un soi de notari.”

„Oameni buni, românii sunt nemulțumiți, furioși. Au crescut prețurile, cresc taxele și impozitele. Acum, dacă am început un proiect de eficientizare energetică la un bloc și constructorul a îndepărtat polistirenul pus cu mare greutate de proprietar, e adevărat că și ilegal, credeți că o să fie bucuros? Haideți să ne revenim puțin!”, scrie primărița din Câmpulung Muscel.

Aceasta avertizează că ceea ce fac acum miniștrii și premierul Ilie Bolojan este „sinucidere curată”, iar peste trei ani singura soluție „pare că va fi emigrarea”.

„Suntem pe un butoi cu pulbere și premierul împreună cu miniștrii se joacă cu chibriturile.”, adaugă fosta președintă USR.

„Domnule Bolojan, opriți-vă! Vorbiți cu noi, primarii. Organizați o dezbatere să venim toți, nu doar câțiva reprezentanți de la AMR și ACoR.

Domnule Președinte, aveți pârghiile constituționale să acționați. Faceți-o pentru români, nu pentru sistem!”, încheie Lasconi.

