A mâncat pâinea care se dădea la porci! Drama neștiută trăită de Elena Lasconi

Elena Lasconi, primarul orașului Cîmpulung și fostă prezentatoare tv, trece prin momente delicate, ea fiind exclusă de pe listele euro-parlamentare de USR și fiind nevoită să suporte un atac virulent al fiicei sale Oana pentru că a votat DA la referendumul pentru familia tradiţională din 2018.

„Eu sunt creştină, sunt ortodoxă şi consider că familia este formată dintr-o femeie şi un bărbat”, a spus Lasconi la Prima TV.

Fosta vedetă de la PRO TV a mărturisit în urmă cu ceva timp că n-a avut deloc o viață ușoară, întrucât familia sa avea o condiție materială greu de îndurat. „Sper să nu se supere mama pe mine. Am avut o copilărie în care am fost înconjurată de violenţă. (…) Mi-aduc aminte că tata a făcut rost la un moment dat de o pungă cu pulpe de pui într-un sac de sare. Din păcate, nu am putut să mâncăm pulpele fiindcă erau foarte sărate.

Până la 7 ani, am trăit într-o sărăcie mare. Bunica ne dădea pâine pe care o dădeai la porci fiindcă nu aveam ce să mâncăm. Ne spunea că pâinea o să ne ajute să facem sânge grupa zero şi să fim sănătoși”, a mărturisit ea, conform cancan.ro.

Vreme de mai bine de 25 de ani, Elena Lasconi a fost prezentatoare la PRO TV, dar în anul 2020 a decis să-și dea demisia, pentru a-și anunța intrarea în politică.

Ads