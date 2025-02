Electoratul USR și PNL se leapădă de Lasconi și Antonescu

Cu trei săptămâni înainte de finalizarea termenului legal până la care se pot depune în mod oficial candidaturile pentru alegerile prezidențiale din luna mai, deși nu se cunosc încă toate numele care vor intra în cursa prezidențială, ce candidați vor fi declarați admiși și care candidaturi sunt pasibile să fie invalidate de către CCR, casele de sondare a opiniei publice măsoară temperatura din societate și șansele potențialilor candidați care, până în acest moment, și-au declarat intenția de a participa la competiția pentru cea mai înaltă funcție în stat.

Astfel, potrivit sondajului realizat de CURS, în perioada 10-21 februarie, care a testat preferințele bucureștenilor cu privire la personajul pe care îl consideră cel mai potrivit pentru a ocupa fotoliul de la Cotroceni, fiind știut faptul că, de regulă, Capitala a dat întotdeauna tonul cu privire la direcția în care urmează să se îndrepte țara pentru următorii cinci ani, Călin Georgescu se clasează pe prima poziție, cu 31%, în intențiile de vot ale bucureștenilor pentru alegerile prezidențiale din data de 4 mai, fiind urmat de Nicușor Dan cu 29%, Crin Antonescu cu 24% și Elena Lasconi cu 8%.

Însă, pe lângă intenția de vot pentru prezidențiale, la fel de importante sunt și cifrele obținute de partidele politice, dinamica votului oferind informații extrem de prețioase despre tracțiunea candidaților și capacitatea acestora de a mobiliza electoratele partidelor care îi susțin în această cursă electorală. Iar surprizele pe care le oferă această analiză sunt unele extrem de mari. Astfel, la întrebarea „Dacă duminica viitoare ar fi alegeri parlamentare, dumneavoastră cu ce partid ați vota?”, bucureștenii au răspuns astfel: PSD – 24%, USR – 20%, PNL – 16%, AUR – 13%, SOS – 7%, POT – 6%, REPER – 5%, PUSL – 5%, Altul – 4%.

Cea mai mare surpriză o reprezintă candidatul Crin Antonescu care, deși este susținut la alegerile prezidențiale atât de PSD, cât și de PNL, acesta nu reușește să obțină votul tuturor bucureștenilor care declară o opțiune pentru unul dintre cele două mari partide. Deși, conform intenției de vot pentru PSD și PNL, Crin Antonescu ar fi trebuit să domine de departe clasamentul prezidențiabililor, cu un scor în jur de 40%, acesta abia reușește să obțină 24%, adică tot atât cât ar obține și PSD dacă duminica viitoare ar fi alegeri parlamentare. Ceea ce înseamnă, că ”liberalul” Antonescu nu este un candidat pe placul electoratului liberal din București care, foarte probabil, după experiența nefericită cu generalul Ciucă avea cu totul alte așteptări de la conducerea PNL în privința următorului prezidențiabil al partidului.

Deși USR este al doilea partid ca forță politică în Capitala României, obținând 20% din intențiile de vot ale bucureștenilor, Elena Lasconi nu reușește să convingă electoratul propriului partid că este cea mai bună soluție să conducă România în următorii cinci ani. Cu doar 8% intenție de vot la alegerile prezidențiale, Lasconi înregistrează, de departe, cea mai spectaculoasă prăbușire electorală în urma anulării alegerilor prezidențiale din luna decembrie. Dacă contracandidatul său, Călin Georgescu, a reușit să se victimizeze și să transforme anularea alegerilor într-o trambulină electorală cu ajutorul căreia a capitalizat întreg electoratul suveranist, Lasconi a fost abandonată rapid de electoratul declarat pro-european, acesta orientându-se către un alt candidat considerat mult mai potrivit să fie președintele României.

Cum electoratele USR și PNL s-au lepădat rapid de candidați inadecvați precum Lasconi și Antonescu, actualul primar al Capitalei, Nicușor Dan, reușește să obțină 29% și să se plaseze pe a doua poziție în intențiile de vot ale bucureștenilor. Dacă Antonescu are o rezervă suficientă de voturi pe care o primește de la PSD, astfel încât acesta mai poate spera să rămână în cursa electorală, pentru Lasconi drumul la alegerile prezidențiale pare închis. Semnal transmis de către electoratul USR este unul clar. Acesta și-l dorește drept candidat la alegerile prezidențiale pe Nicușor Dan, iar dacă edilul va rata accederea în turul al doilea singura vinovată arătată cu degetul va fi Elena Lasconi, deoarece se încăpățânează să țină cu dinții de o candidatură fără șanse în loc să se retragă în favoarea lui Nicușor Dan.

Independentul Călin Georgescu pare a fi singurul candidat care nu are nicio emoție până în acest moment. Electoratul suveranist este unul extrem de disciplinat care, fie din simpatie pentru Georgescu, fie pentru că urmează instrucțiunile liderilor celor trei partide care se declară a fi suveraniste, s-a încolonat în bloc în spatele acestuia. De remarcat este faptul că Georgescu reușește să atragă și un surplus fie din zona electoratului nehotărât, fie din rândul electoratelor celorlalte partide. Însă, această situație se poate schimba radical în defavoarea lui Georgescu dacă alți suveraniști, precum George Becali sau Diana Șoșoacă, se vor alinia la startul cursei electorale din data de 4 mai.

Evident, aceasta este doar o fotografie a momentului. Însă datele pe care le oferă sunt unele care ar trebui să le dea mult de gândit decidenților de la nivelul partidelor politice. Dacă pentru electoratul USR candidatura lui Nicușor Dan reprezintă alternativa perfectă și aproape naturală spre care aceștia migrează în masă, Antonescu pare mai degrabă candidatul PSD, decât al PNL, electoratul liberal bucureștean fiind exasperat de candidaturile improprii pe care conducerea acestui partid le-a propus în ultimii ani la alegerile locale. Cum și de ce a devenit Bucureștiul orașul care îl votează pe ”suveranistul” Georgescu este o discuție mult prea amplă care trebuie tratată în mod separat. Însă o primă cauză ar trebui căutată în schimbarea socio-demografică a populației care trăiește în București, în ultimii 10 ani peste 40.000 de bucureșteni părăsind definitiv orașul.

