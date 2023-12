Elena Lasconi dă cărțile pe față în scandalul retragerii de pe listele europarlamentare ale USR. Care este adevărul în acest caz

Elena Lasconi, primar în Câmpulung Muscel din partea USR şi prima pe listele partidului pentru alegerile europarlamentare din 2024, a fost retrasă de partid deoarece a declarat că a votat "da" la referenndumul iniţiat în 2018 de Coaliţia pentru Familie.

Ulterior, ea a suportat un ataca vehement din partea fiicei sale, care face parte din comunitatea LGBT.

Lasconi a fost invitată aseară la Euronews pentru a explica ce s-a întâmplat, cu adevărat, în acele zile.

”Suntem în Postul Crăciunului și îmi duc crucea așa cum și-o duce fiecare. Ce nu te doboară, te face mai puternic, eu am fost îngenunchiată de foarte multe ori în viață și m-am ridcat. Și acum m-am ridicat din propria cenușă. M-a ajutat foarte mult faptul că am muncit, muncesc foarte mult, am muncit cu drag pentru câmpulungenii mei.

Sunt ok, cred că e foarte important și în politică și în orice funcție ai avea, să ai experiență de viață și eu am foarte mare experiență de viață. Nu sunt pe listele europarlamentare pentru că am fost retrasă de conducerea USR. Nu a fost decizia mea, a fost o decize forțată, mi s-a comunicat să mă retrag de pe liste. Cătălin Drulă mi-a comunicat.

Aș vrea ca toate elementele să le vocalizez în interiorul partidului, nu sunt genul care dezbină, sunt omul care unește. Mereu am fost în echipa care construiește, nu în cea care distruge.

Eu îi cunosc foarte bine pe colegii mei din USR pentru că eu am umblat în toată țara și i-am ajutat pe foarte mulți colegi. Avem același spirit, același crez aceleași valori și mă doare sufletul să văd că unele dintre ele sunt călcate în picioare”, a declarat Elena Lasconi, pentru sursa citată.