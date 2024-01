Elena Lasconi, după ce a aflat că fiica sa are relații și cu femei: "Nu le doresc nici membrilor PNL sa li se întâmple asta"

Elena Lasconi, primar în Câmpulung Muscel din partea USR, a fost retrasă de partid de pe listele pentru alegerile europarlamentare din 2024 deoarece a declarat că a votat "da" la referendumul iniţiat în 2018 de Coaliţia pentru Familie.

De asemenea, ea a suportat un atac vehement din partea fiicei sale, Oana Lasconi, care face parte din comunitatea LGBT.

Elena Lasconi a vorbit despre acest subiect la emisiunea ”40 de întrebări” de la Kanal D, prezentată de Denise Rifai.

”Nu știam. Nu m-am asteptat nici in cele mai cumplite coșmaruri, după o viață în care muncești de îți sar capacele. Nu le doresc nici membrilor PNL să li se întâmple asta. Nu am știut, nu am urmarit-o pe rețele, pentru că vorbesc cu ea și am vorbit doar de relații cu bărbați. Ala e un subiect inchis pentru mine, nu vreau sa mai vorbesc despre asta. Fata mea e fata mea si va ramane asa orice s-ar intampla.

Vă dați seama că după ce am bolit două zile, nu am avut putere să ma ridic in picioare, si treci prin toate starile, suntem bine. Te certi, te impaci, incerci sa gasesti un dialog, sa vezi unde e problema. Nu vreau sa mai vorbesc, dar suntem ok, suntem mama si fiica. Poate ca unii cred ca au reteta perfecta pentru a fi parinti, dar iata ca eu sunt vulnerabila. Daca nu as fi vulnerabila, nu as sti sa iubesc. Tot timpul ma simt mandra de fiica mea. E o fata extrem de desteapta, e foarte inteligentă și conectată la tot ce se întâmplă în lume”, a spus Elena Lasconi, potrivit romaniatv.net.