Elena Lasconi exclude o guvernare cu PNL-ul condus de Iohannis și Ciucă: „Mă bazez că, după turul 1, acest partid se va reforma”

Candidata USR pentru funcţia de preşedinte al României, Elena Lasconi, afirmă că dacă va fi aleasă nu va susţine o guvernare în care USR să se alăture unui Partid Naţional Liberal care să fie condus de către cei care controlează acum partidul, ci cu un PNL condus de Ilie Bolojan. Ea susţine de asemenea cooptarea UDMR într-o guvernare de dreapta.

„În niciun fel nu vom guverna cu PNL-ul condus de Iohannis şi de Ciucă, sau de cei care sunt acum la butoane. Da, vom guverna cu un PNL condus de domnul Bolojan”, a declarat Elena Lasconi sâmbătă, la Prima Tv, în emisiunea Insider Politic.

Lasconi îl critică pe Nicolae Ciucă, despre care spune: „Atitudinea acestui domn, care spune că e ostaşul în fruntea ţării, este, credeţi-mă, destul de infantilă”.

Liderul USR aminteşte că a fost prima care l-a propus pe Ilie Bolojan pentru funcţia de prim-ministru.

„Ştiţi câţi bani a dat PNL pe domnul Bolojan, că nu a fost susţinut sub nicio formă. Şi acum vin şi ei să spună că va fi prim-ministru. De asemenea, şi PSD-ul am văzut... deci, asta este cum să zic, să copiezi, să încerci să copiezi... E greu, e extraordinar de greu. Dar mă bucur pentru că eu chiar îl apreciez mult pe domnul Bolojan. Nu este o mişcare politică, este pur şi simplu o apreciere sinceră pe care o am. Nu e vorba de mişcare politică. Aici este vorba de ce este bine pentru România şi eu mă bazez că, după turul 1, acest partid (PNL – n.r.) se va reforma, mai vor să fie semnificativi pe scena politică din România”, subliniază Elena Lasconi.

Lasconi avansează de asemenea cooptarea UDMR într-o guvernare alături de USR şi PNL.

„După turul 1 cred că voi putea spune mai exact, dar eu văd o guvernare de centru dreapta de anul viitor, dacă vrem binele României. Dacă vrem să ne îndatorăm până peste cap, să mai crească deficitul, să ne crească taxele, ştiţi foarte bine, ăsta este răspunsul pe care îl vedeţi acum, îl trăim pe pielea noastră zilele astea şi de 3 ani”, explică ea.

