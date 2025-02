Execuția ritualică a Elenei Lasconi

Înscrierea lui Nicușor Dan, primarului general al Capitalei, în cursa electorală pentru alegerile prezidențiale ce urmează să se desfășoare în luna mai, a stârnit o nouă rundă de convulsii în interiorul USR, partid la a cărei apariție pe scena politică Dan a avut un rol fundamental. Deși drumurile actualului primar general și cele ale USR s-au despărțit în urmă cu ceva ani, nu fără scandalul public de rigoare, conexiunile electorale și chiar emoționale dintre cele două entități politice au rămas totuși destul de puternice.

Prăbușit pe locul patru la alegerile parlamentare din decembrie 2024, cu doar opt senatori în plus față de SOS-ul Dianei Șoșoacă, deși Elena Lasconi, candidatul USR la alegerile prezidențiale, s-a calificat dramatic în finală trimițând, pentru prima dată în istoria alegerilor prezidențiale după 1989, candidatul PSD să asiste din tribune la desfășurarea turului doi, USR este obligat să demonstreze că mai are relevanță în jocul politic, în caz contrar, la următoarele alegeri parlamentare, riscă să nu mai depășească pragul electoral.

Sondajele de opinie aruncate pe piață până în acest moment îl plasează, însă, pe Nicușor Dan în postura de mare favorit al segmentului electoral care se declară pro-european și anti-Călin Georgescu, în timp ce Elena Lasconi a rămas cu mult în urma plutonului de prezidențiabili, pierderea susținerii electorale fiind, în mare parte, și efectul proastei gestionări a crizei politice generate de anularea alegerilor prezidențiale de către Curtea Constituțională. Un scenariu pentru care echipele de campanie ale candidaților se pare că nu au fost pregătite.

Cât a fost însă aportul personal al candidatului Elena Lasconi la succesul obținut în primul tur și cât a fost rezultatul votului util acordat de alegătorii care nu s-au regăsit în ofertele celorlalte partide? Că succesul Elenei Lasconi are la bază mai degrabă votul util o dovedește scorul slab obținut de USR o săptămână mai târziu, la alegerile parlamentare. Astfel, în condițiile în care PNL sau alt partid s-ar fi prezentat în alegerile prezidențiale cu un candidat care să răspundă așteptărilor românilor care s-au deplasat la urne în ziua de 24 noiembrie, foarte probabil, scorul Elenei Lasconi nu ar fi depășit cu mult scorul partidului. Iar proba indubitabilă că s-ar fi întâmplat astfel, o reprezintă chiar prăbușirea abruptă pe care o înregistrează astăzi în sondajele de opinie. Pentru cei peste 1.700.000 de mii de alegători care au pus ștampila pe Elena Lasconi în 24 noiembrie, astăzi au apărut alte opțiuni electorale fie mult mai atractive, fie mult mai în concordanță cu imaginea partidelor pe care le reprezintă.

În acest moment, Elena Lasconi a devenit un balast de care partidul nu prea știe cum să se debaraseze, fără să își genereze vulnerabilități electorale suplimentare față de cele pe care le are deja. Mai ales că primărița din Câmpulung nu dorește în niciun chip să se retragă din cursa prezidențială și să-i acorde lui Nicușor Dan susținerea sa și a partidului. Mai mult, Lasconi l-a comparat pe ”independentul” Nicușor Dan cu ”independentul” Călin Georgescu, provocând astfel un scandal de proporții în rândul membrilor și susținătorilor USR, scandal care a culminat cu ieșirea furtunoasă a vicepreședintelui USR, Clotilde Armand, pentru a se delimita public de afirmațiile propriului președinte de partid.

Or, în momentul în care unul dintre liderii influenți din Biroul Național afirmă public că poziția liderului partidului nu este și poziția oficială a USR este destul de evident că autoritatea Elenei Lasconi este una destul de șubredă, iar zilele acesteia în fruntea partidului sunt numărate, fiind doar o chestiune de timp până ce aceasta va fi aruncată peste bord. Precedentul există deja. Ultima dispută publică dintre Biroul Național și președintele partidului, din februarie 2022, a dus la demisia lui Dacian Cioloş din fruntea USR.

Opțiunile Elenei Lasconi nu sunt foarte multe. Ori acceptă să se retragă în liniște, eventual primește un premiu de consolare și devine un fel de Mircea Geoană2, care se va victimiza până la sfârșitul vieții că judecătorii de la CCR i-au furat finala prezidențială, ori forțează excluderea din partid și, sprijinită de cel mai puternic susținător al său din campania prezidențială, preia conducerea PMP care, oricum, este într-o mare criză de leadership după scindarea produsă între tabăra Tomac și tabăra Diaconescu, partidul ajungând sub pragul electoral.

Indiferent care va fi deznodământul războiului dintre Elena Lasconi și conducerea partidului în privința candidaturii la alegerile prezidențiale, de la alegerile din 2019 și până în prezent USR a schimbat nu mai puțin de patru președinți în cinci ani de zile. Cu excepția campaniei ”Fără penali în funcții publice”, care a generat ceva susținerea electorală pentru partid, USR pare că a fost preocupat mai degrabă de luptele politice interne decât de câștigarea încrederii electoratului. Iar la alegerile parlamentare din 1 decembrie această atitudine a fost aspru sancționată la urne.

Raluca Boboc este licentiata in Stiinte Politice si a absolvit masterul de Politica Europeana si Romaneasca al Facultatii de Stiinte Politice (Universitatea din Bucuresti), Institutul de Cercetari Politice, iar din anul 2007 lucreaza in domeniul analizei si consultantei politice. A participat la diverse campanii electorale (pentru alegeri locale, parlamentare, europarlamentare si prezidentiale). La nivel institutional a lucrat in cele mai importante institutii ale autoritatii publice centrale: Administratia Prezidentiala (Departamentul de Analiza si Planificare Politica), Parlamentul si Guvernul Romaniei. In perioada 2012 - 2014 a fost Consilier de Stat la Departamentul de Analiza Politica (Administratia Prezidentiala). A publicat peste 250 de analize si articole de opinie pentru diverse publicatii precum Romania Libera, adevarul.ro, contributors.ro etc.

