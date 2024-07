"Cum să fie ea președinte dacă nu are nici bărbat?" Elena Lasconi răspunde atacului lui George Becali

Elena Lasconi, președinta USR, a răspuns declarațiilor lui Gigi Becali, care consideră că o femeie nu poate fi președintele României. Șefa Uniunii Salvați România a subliniat ipocrizia omului de afaceri: „Ați crede că un om care se tot laudă la TV cât e de creștin ar fi învățat respectul față de femeie din creștinism”.

După ce Gigi Becali a declarat că o femeie nu poate fi peședintele României, Elena Lasconi s-a rezumat la două fraze, refuzând să intre în polemici cu patronul FCSB.

„Ea nici nu are familie dar vrea să fie președintele Romaniei. Păi cum să fi președintele României tu, nu ți-e rușine așa un pic? Ești o femeie. Nu are nici bărbat ea, cum să fie ea președinte dacș nu are nici barbat. Femeia nu are voie să stăpânească bărbatul. Președintele este stăpân, e împărat, cum să stăpânească femeia bărbatul. Ea nu are un bărbat al ei, darămite să stăpânească 10 milioane de bărbați ai României”, a monologat Gigi Becali, citat de stiripesurse.ro.

Președinta USR a subliniat diferența dintre valorile creștine asumate de acesta și comportamentul lui, în special față de femei.

„Ați crede că un om care se tot laudă la TV cât e de creștin ar fi învățat respectul față de femeie din creștinism. Nu că ar fi treaba domnului Becali, dar eu sunt într-o căsnicie fericită”, a declarat Lasconi la Realitatea Plus.

În apărarea ei a venit Traian Băsescu, care o vede deja câștigătoare la alegerile prezidențiale din toamnă.

„Ciolacu nu are nicio șansă să câștige nici dacă sunt alegerile în septembrie. Oricât s-ar supăra Becali și oricât ar râde doamnele avocate de pe la televizor. Puțin probabil, dar nu imposibil. Un semnal foarte bun. O femeie sunt convins că are capacitate de a asimila lucruri pe care să le folosească în politica externă”, a explicat fostul președinte Traian Băsescu la România TV.

