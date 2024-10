Elena Lasconi îndeamnă cetățenii moldoveni să voteze: ”Au de ales. Rusia sau o Moldovă europeană”

Elena Lasconi, candidat la alegerile prezidențiale din partea USR, a transmis cetățenilor moldoveni un mesaj prin care îi îndeamnă să iasă la vot. Lasconi susține că duminică, 20 octombrie, Republica Moldova are șansa să aleagă între Rusia sau o Moldovă Europeană.

Elena Lasconi a punctat de asemenea importanța aderării la Uniunea Europeană, punctând atât libertatea și democrația, cât și fondurile europene cruciale pentru dezvoltare.

”Duminică, 20 octombrie, Republica Moldova are de ales: Rusia sau o Moldovă europeană. Trăim vremuri complicate și e mai important ca oricând să fim uniți și să apărăm cu toate forțele libertatea și democrația pe care am câștigat-o cu greu în această parte a Europei. Sunt sigură că duminică veți merge în număr mare la vot, să vă votați președintele, dar și să votați la referendum. Sper că veți spune un da hotărât la referendum pentru a lăsa moștenire generației tinere o țară în care să aibă parte de prosperitate și libertate, de democrație toți, nu doar unii. Diaspora moldovenească de aici, din România, știe ce înseamnă Europa. E momentul să duceți această schimbare acasă, în Moldova.

E momentul să lăsați ușa deschisă pentru o Moldovă unită, democrată, liberă, membră a Uniunii Europene. Aici, la Câmpulung, în ultimii 4 ani, am accesat fonduri europene cât este bugetul orașului pe 40 de ani. În ultimii 17 ani, de când suntem în Uniunea Europeană, am primit cu 64 de miliarde de euro mai mult decât am contribuit. Asta vă așteaptă și pe voi. Și nu e vorba doar despre bani. Nu e vorba doar despre drumuri moderne, școli și spitale noi făcute pe fonduri europene. Este vorba și despre protejarea tradițiilor, despre drepturi egale pentru toți. Acum este momentul tău, Republica Moldova. România și Republica Moldova, două țări puternice în Europa, vor fi parte din proiectul meu de țară atunci când voi ajunge președintele României. Mergeți cu încredere la vot!”, este mesajul Elenei Lasconi.

Alegeri în Republica Moldova

La 20 octombrie 2024 vor avea loc în Republica Moldova alegeri prezidenţiale și referendumul în care cetăţenii vor răspunde la întrebarea "Susţineţi modificarea Constituţiei în vederea aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană?".

Lista candidaților

Alexandr Stoianoglo

Maia Sandu

Renato Usatîi

Vasile Tarlev

Irina Vlah

Ion Chicu

Andrei Năstase

Octavian Ţîcu

Victoria Furtună

Tudor Ulianovschi

Natalia Morari

