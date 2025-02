Reacția Elenei Lasconi după ce Ciolacu a „invitat” USR-ul în coaliție: ”România are nevoie de un premier serios”

Premierul Marcel Ciolacu a declarat că, în opinia sa, şi USR ar trebui să facă parte din coaliţia de guvernare, adăugând că îi va propune acest lucru Elenei Lasconi, cu condiţia de a susţine candidatura lui Crin Antonescu.

”Cred că ar fi un act de unitate şi mi-aş dori ca toate forţele politice, inclusiv USR, să avem un candidat unic la aceste alegeri”, adaugă el. Președintele USR, Elena Lasconi, afirmă că formaţiunea îşi doreşte intrarea la guvernare şi nu exclude o guvernare cu PNL, PSD, UDMR după alegerile prezidențiale. ”Dar nu cu domnul Ciolacu pe care în mod total aberant l-a numit Iohannis a doua oară premier”, susţine Lasconi, adăugând că declaraţia lui Ciolacu privind invitarea USR la guvernare este ”neserioasă”.

”E un exerciţiu democratic pe care nu îl comentez, dar moţiunea a fost depusă ca să fiu înjurat, fiindcă ea nu are şanse să treacă (…) Cu certitudine această moţiune nu va trece”, a afirmat Marcel Ciolacu, joi seară, la România Tv.

El a menţionat că a văzut şi anunţul parlamentarilor USR că nu vor vota moţiunea, remarcând că acesta este ”un gest de normalitate”.

Ads

”O să îmi permit în perioada următoare să o deranjez pe doamna preşedinte Lasconi pentru că eu consider, cum am considerat şi la formarea Guvernului, că şi USR trebuie să vină la guvernare, alături de PSD, PNL, USR, UDMR şi minorităţile naţionale. (…) Eu consider că e un moment dificil nu numai naţional, un moment dificil şi în cadrul Uniunii Europene, şi un moment dificil global. În acest moment trebuie să depăşim toate orgoliile, toate lucrurile care ne despart şi să vedem pentru ce ne-au trimis românii în Parlament, pentru ce ne plătesc românii în funcţiile vremelnice pe care le ocupăm şi cred că ar fi un act de unitate şi mi-aş dori ca toate forţele politice, inclusiv USR, să avem un candidat unic la aceste alegeri”, a adăugat premierul.

Întrebat dacă acest lucru ar presupune ca USR să renunţe la candidatul propriu, Ciolacu a răspuns: ”Presupun că da, mai ales că o coaliţie care are deja 50%, că altfel nu trecea Guvernul prin Parlament, deja avem un acord şi avem desemnat un candidat unic, pe domnul Crin Antonescu”.

Ads

”Dacă USR-ul doreşte, eu sunt total deschis la acest dialog, sunt ferm convins că şi partenerii de coaliţie, atât domnul Kelemen Hunor, şi domnul Cătălin Predoiu şi grupul minorităţilor sunt dispuşi la această discuţie, dar, repet, de a avea candidat unic, pe Crin Antonescu”, a subliniat el.

Lasconi: USR este un partid politic serios și își dorește intrarea la guvernare

Președinta USR, Elena Lasconi, afirmă că formaţiunea îşi doreşte intrarea la guvernare şi nu exclude o guvernare cu PNL, PSD, UDMR după alegerile prezidențiale. ”Dar nu cu domnul Ciolacu pe care în mod total aberant l-a numit Iohannis a doua oară premier”, susţine Lasconi, adăugând că declaraţia lui Ciolacu privind invitarea USR la guvernare este ”neserioasă”.

”USR este un partid politic serios și își dorește intrarea la guvernare. Nu exclud o guvernare cu PNL, PSD, UDMR după alegerile prezidențiale. Dar nu cu domnul Ciolacu, pe care în mod total aberant l-a numit Iohannis a doua oară premier. Domnul Ciolacu e cel care nu ne-a dorit la guvernare, nu a vrut să arate cifrele economice reale. Este neserioasă declarația sa, știe și domnia sa că i s-a terminat capitalul politic”, a transmis Elena Lasconi.

Potrivit liderei USR, ”România are nevoie de un premier serios, nu de cineva care zboară cu Nordis în timp ce pune taxe pe umerii oamenilor care muncesc cinstit”.

”Își mai cumpără acum timp pentru că USR nu vrea să arunce țara în haos prin dărâmarea Guvernului, dar nu e o favoare, ci un gest de respect față de cetățenii de bună-credință”, a conchis ea.

Ads