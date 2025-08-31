Mesajul Elenei Lasconi pentru Ilie Bolojan. „Cea mai mare greșeală într-o societate capitalistă este să tai investițiile”

Primarul municipiului Câmpulung Muscel, Elena Lasconi, fost candidat în alegerile prezidențiale, avertizează, duminică seară, 31 august, că cea mai mare greșeală într-o societate capitalistă este să tai investițiile.

Ea afirmă că bugetul primăriei a fost cheltuit în ultimii ani pentru documentații în vederea atragerii de fonduri europene.

”Mă întreb ce ați fi făcut dacă vreunul dintre prim-miniștrii, din perioada în care ați fost primar, v-ar fi comunicat printr-o ordonanță, din pix, că nu veți mai continua proiectele pe fonduri europene?”, i-a transmis ea premierului Ilie Bolojan.

„De cinci ani muncim pe brânci”

”Grijă mare cu măsurile de austeritate pe care le luați din disperarea de a scădea deficitul! Cea mai mare greșeală într-o societate capitalistă este să tai investițiile. Cea mai mare. Vă atrag atenția că la Câmpulung am cheltuit puținii bani din buget pentru documentații, pentru a atrage fonduri europene. De cinci ani muncim pe brânci pentru a transforma proiectele în realitate. Vorbesc despre peste 30 de investiții”, a scris, duminică seară, pe Facebook, Elena Lasconi.

Aceasta îi transmite premierului că se baza pe experiența sa de la Primăria Oradea.

”Mă întreb ce ați fi făcut dacă vreunul dintre prim-miniștrii, din perioada în care ați fost primar, v-ar fi comunicat printr-o ordonanță, din pix, că nu veți mai continua proiectele pe fonduri europene? Am respectat legea, termenele de achiziție. Cred că știți că o licitație durează chiar și doi ani, doar trăim în România birocratică. Cu trei oameni la achiziții și cu peste 30 de proiecte pe fonduri europene e extrem de complicat. Am început licitațiile pentru spitale și școli. Acum sunt în derulare cele pentru blocuri. Analiza trebuie făcută pentru fiecare UAT în parte pentru că situațiile sunt diferite și au specificul lor. Nu e vorba de matematică. E vorba despre investiții și mai ales despre oameni, a mai transmis Lasconi.

Potrivit acesteia, un alt exemplu este uciderea proiectelor prin CNI.

”Domnule Bolojan, la Câmpulung avem două proiecte în derulare: construirea primei creșe din municipiu și construirea pieței centrale agroalimentare, singura din Câmpulung. Proiectul pieței a fost blocat politic vreme de zece ani. După zece ani m-am luptat să îl deblochez, am participat la toate ședințele tehnice de la Ministerul Dezvoltării, fiind în sit am lucrat la obținerea avizelor pentru autorizația de construire aproape doi ani.

CNI a organizat licitația și, din păcate, a câștigat o firmă extrem de neserioasă care nu a făcut nimic. Ar trebui reluată licitația, dar ați distrus această posibilitate tot printr-o ordonanță. După 15 ani credeam că blestemul pieței se va sfârși. Nu ai cum să blochezi un proiect de extremă urgență pentru o comunitate. Toți producătorii stau în frig și în ploaie pentru că noi ne-am făcut datoria din contractul cu MDLPA și am demolat piața”, a mai scris primarul din Câmpulung.

„De acolo și până la dictatură mai e doar un pas”

Aceasta afirmă că nu se plânge pentru ea, ci pentru locuitorii din oraș.

”Creșterea TVA a crescut și nemulțumirile oamenilor. După ce am scăpat de manipularea prin frică din ultimul an simt din nou frica cetățenilor. Frica de a nu mai avea ce pune pe masă, frica pierderii locului de muncă. Teama de a sta în frig la iarnă. Nu vreau să am dreptate, dar dacă nu revizuiți ordonanța ucigătoare de proiecte pe fonduri europene, dacă nu vă temperați cu măsurile absurde făcute din birou, peste trei ani, la alegerile parlamentare, există riscul să ne trezim cu o majoritate izolaționistă. De acolo și până la dictatură mai e doar un pas”, avertizează Lasconi.

Ea face apel la rațiune: ”Domnule Bolojan, apelez la rațiune, la omul care știu că sunteți: acțiunile dumneavoastră de acum pot schimba în rău România următoarelor decenii! Analizați situația din fiecare UAT. Nu matematic! Analizați-o în funcție de nevoile comunităților și nu renunțați la investiții.”

Mai mulți primari au criticat actul normativ care oprește investițiile în funcție de gradul de realizare în care se află.

