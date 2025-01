Mesajul transmis de Elena Lasconi de Revelion: "Sper ca 2025 să fie un an al sincerității și al transparenței" VIDEO

Preşedinta USR, Elena Lasconi, a transmis un mesaj de Revelion în care avertizează românii cu privire la 2025. Candidata la alegerile prezidențiale speră ca următorul an să aducă schimbări importante în politica din România și îndeamnă la unitate în fața obstacolelor.

„Vă doresc ca 2025 să fie, înainte de orice, un an liniștit, în care să reușim să construim, nu să reparăm. Am încheiat un an foarte dificil, dar am rămas în picioare”, a scris Elena Lasconi pe Facebook.

2025 va fi un an greu, spune Lasconi, dar cu unitate, calm și realism, vor fi depășite toate obstacolele.

„Ne așteaptă un an greu, dar, dacă suntem uniți, calmi și ne uităm la realitate așa cum e ea, nu cum vor unii să ne-o prezinte, o să trecem peste orice obstacol”, a spus președinta USR.

Primărița Câmpulung Muscel și-a încheiat mesajul de Revelion cu un apel la transparență și onestitate.

„Sper ca 2025 să fie un an al sincerității și al transparenței, să fie anul în care reușim să schimbăm pe bune felul în care facem politică în România”, a mai transmis Elena Laconi în noaptea de Anul Nou.

