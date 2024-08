Elena Lasconi, primarul orașului Câmpulung, președinta USR și candidata partidului la alegerile prezidențiale a fost invitata ultimei ediții din rubrica „Cu fața la alegători”. Aceasta a vorbit despre prioritățile campaniei sale electorale, despre planurile sale la Cotroceni și despre tabloul actual al candidaților care se conturează pentru alegerile din iarnă. Elena Lasconi a vorbit și despre viitorul USR, despre posibile negocieri pentru o coaliție de guvernare de dreapta, dar și despre cazul abuzurilor din interiorul SNSPA.

„Cred că pe lângă atribuțiile care îi revin președintelui României prin Constituție, cele legate de politica externă și de armată, cred că este un lucru despre care nu se vorbește, și anume că un președinte poate să unească poporul în jurul unor idei comune și când spune asta mă gândesc și la câteva cuvinte pe care le-a spus Simion Bărnuțiu în 1848 ‘Țineți cu poporul toți, ca să nu rătăciți’. E foarte important și cred că politicienii s-au depărtat mult de popor. Sunt mai degrabă atașați de ceasuri de lux, de călătorii în locuri exotice, a sta la diverse mese cu băuturi fine și mâncare bună și au uitat, de fapt, de popor și cred că am putea ajunge la sfârșitul acestui an, chiar înainte de Crăciun, la momentul zero, la care această țară să fie condusă exact de cine trebuie, și anume de către popor”, a afirmat președinta USR.

Elena Lasconi spune că a luat decizia de a candida la prezidențiale pentru că a avut impresia că „suntem pe care să pierdem democrația”.

„Practic, nu mai există o dreapta în România și după ce am văzut harta aceea roșie după alegerile din 9 iunie, m-am gândit ‘chiar suntem pe cale să pierdem democrația’”, a mai spus Lasconi.

Primarul din Câmpulung a afirmat că are deja o echipă formată pentru a prelua proiectele și planurile pentru oraș, în cazul în care este aleasă președinte.

„Toate experiențele pe care le-am acumulat de-a lungul vieții mă vor ajuta în asta. Toată viața mea am construit poduri și am avut dialog cu absolut toată lumea, indiferent cât de diferită a fost de mine. Știu să ascult și, știți cum se spune, un prieten bun este cel care știe să asculte și să vorbească mai puțin. Cred că știu să strâng oamenii lângă mine și sunt sigură că voi avea relații foarte bune cu vecinii noștri. Noi în momentul acesta nu știm, e ca și cum am sta într-un bloc și cu vecinii de palier nici măcar nu schimbăm două vorbe. Ar fi trebuit făcute tot felul de tratate bilaterale, mai ales cu vecinii. De asemenea, cred că o Românie puternică este aceea în care poporul este unit și, de asemenea, președintele să stea la masa greilor, când vorbim despre Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii”, a mai spus Lasconi.

Președinta USR a mai spus că printre politicienii care o inspiră se numără prim-ministrul Estoniei Kaja Kallas, vicepreședinta SUA și candidată la prezidențiale, Kamala Harris.

Despre contracandidații săi, Elena Lasconi crede că în competiție au intrat prea mulți „pesediști”.

„E o aglomerare foarte mare de pesediști și când spun asta mă refer la domnul Ciolacu, asumat din partea PSD, la domnul Geoană, independentul pesedist, la domnul Ciucă, pesedistul galben, la doamna Birchall, femeia din PSD”, a explicat aceasta.

Candidata USR la alegerile prezidențiale este de părere că doar o guvernare de dreapta mai poate salva România de la criza economică care se prefigurează.

„Părerea mea este că la ce trăim noi acum și când nu am văzut imaginea exactă a dezastrului, dar sigur o să o vedem începând de anul viitor, cu deficitul, cu creșterea taxelor, faptul că oamenii sunt din ce în ce mai nemulțumiți și cumpără din ce în ce mai puține din ce câștigă. Suntem pe primul loc la taxarea muncii în România, pe primul loc în Europa. De asemenea, suntem pe primul loc în Europa la sărăcie și excluziune socială în rândul copiilor. Astea sunt probleme foarte mari și cred că doar o guvernare de dreapta ar putea să aducă România pe linia de plutire, pentru că altfel, de la anul, o să ne ducem tot mai joc și riscul unei crize economie este foarte mare”, a precizat Elena Lasconi.

Candidata USR la prezidențiale a precizat că USR este în continuare partidul de centru-dreapta care s-a declarat în trecut și că nu și-a schimbat ideologia.

„Noi suntem un partid de centru-dreapta, pro-libertate, pro-Uniunea Europană, pro-NATO. Suntem total pentru parteneriatul strategic cu Statele Unite ale Americii, considerăm că statul nu ar trebui să intervină în viața omului, în credințele lui, în ceea ce este în sufletul lui, ci mai degrabă să facă tot ce se poate să trăiască mai bine și consider că asta se poate întâmpla doar dacă dai mai multă putere oamenilor”, a mai explicat președinta USR.

Despre negocierile cu PNL, Elena Lasconi a spus că nu a fost contactată de nimeni până acum, glumind pe seama faptului că probabil invitația la negocieri ar fi fost trimisă „prin Poșta Română” sau cu „porumbelul călător”.

„Nu m-a contactat nimeni. Nu cred că-l legitimează nimic pe domnul Ciucă să facă un dialog cu forțele de dreapta atâta timp cât este lipit de PSD, așa că eu revin la cele două chestiuni pe care le-am făcut și publice. PNL ar putea să devină credibil dacă se rupe total de PSD și dacă se îndepărtează de Klaus Iohannis, care nu le face bine în momentul de față”, a spus aceasta.

Chiar și așa, lidera USR a spus că este deschisă dialogului și că cei din PNL au numărul ei de telefon dacă vor să discute.

„Și eu am avut discuții cu liderii forțelor de dreapta și o să mai am și săptămâna viitoare. O să revin în spațiul public cu o concluzie, dar în momentul de față nu știu dacă îl legitimează ceva pe domnul Ciucă să facă asta. Dacă este să mă întrebați, personal, eu îl respect pe domnul Ciucă. Mi se pare un om serios și chiar mi-aș dori să avem o discuție serioasă, nu să avem o mimare de dialog, așa cum a fost în cazul domnului Ciolacu, care a spus că se va consulta cu partidele despre data alegerilor, pentru că ei știau dinainte ce o să se întâmple”, a mai spus Lasconi.

Președinta USR a mai spus că după alegerile parlamentare, în cazul în care se pune problema formării unui guvern, nu va colabora cu PSD, AUR sau SOS România, partidul Dianei Șoșoacă.

Interviul integral poate fi urmărit mai jos.

