Fiica primarului USR din Câmpulung Muscel, Elena Lasconi, a declarat că regretă felul în care a făcut declarația de sâmbătă.

Tânăra a transmis pe 4 noimbrie, într-un mesaj video pe Instagram, că în calitate de membru al comunității LGBTQ+ este "absolut dezgustată, dezamăgită și șocată", de declarația mamei sale, care a recunoscut că a votat «DA» pentru modificarea Constituției la referendumul pentru familie.

Oana Lasconi a anunțat miercuri, 8 noiembrie, că nu ar fi trebuit să se arunce cu capul înainte și să facă declarații când "emoția era la maxim", dar și că trebuia să fie "mai diplomată".

"Aș vrea să spun că regret felul în care am făcut declarația de sâmbătă. Nu ar fi trebuit să mă arunc cu capul înainte și să fac declarații când emoția era la maxim. Asta e clar. Regret felul în care am făcut-o, regret momentul în care am făcut-o. Ar fi trebuit să fiu mai diplomată și este o lecție destul de dură pentru mine. Dar o lecție pe care vă jur c-am învățat-o. Acest scandal mi-a demonstrat un lucru clar – că avem foarte, foarte mult de muncă.

Homofobia nu înseamnă doar ură sau frică, cum am mai văzut pe internet, înseamnă o dezaprobare, o discriminare. M-am gândit zilele astea și la generațiile mai vechi LGBTQ+ care au suferit văzând că e criminalizat felul în care ele există. Nici nu-mi pot imagina cum s-au simțit acești oameni. Trebuie să ne folosim vocea și pentru ei, nu doar pentru tinerii LGBTQ+ din România. Unii au spus că am folosit asta drept rampă de lansare politică.

Ads

Permiteți-mi să vă liniștesc, politica din România este mult prea struțo-cămilă ca să am eu ce să caut în ea. Din punct de vedere ideologic, mi se pare un haos. Dar ce-mi doresc din toată inima să fac este să susțin comunitatea LGBTQ+. Asta e ce vreau. Îmi doresc să oprim acest scandal. Să-l încheiem și să pornim un dialog. Haideți să fim mai buni și mai toleranți astăzi, să ne respectăm, dar vă rog din toată inima să înțelegeți că o părere nu poate fi sinonimă c-un vot pentru îngrădirea unor drepturi.

E foarte important să putem să pornim dintr-o zonă comună. Părerile sunt cu totul altceva. Haideți să ne respectăm astăzi și să începem să visăm la o Românie mai bună, din toate punctele de vedere. La oameni mai fericiți, la un trai mai bun. Haideți să pornim un dialog", a spus Oana Lasconi, fiica Elenei Lasconi, pe Instagram.

Cap de listă USR la alegerile europarlamentare, Elena Lasconi a mărturisit că a votat «DA» la referendumul pentru familia tradiţională din 2018.

"Eu sunt creştină, sunt ortodoxă şi consider că familia este formată dintr-o femeie şi un bărbat", a spus Lasconi la Prima TV.

Preşedintele USR Cătălin Drulă a anunţat că a avut o discuţie cu Elena Lasconi şi i-a cerut retragerea din campania pentru europarlamentare.

Ads