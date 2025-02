Elena Lasconi despre posibilitatea ca Georgescu să fie interzis să candideze: "Vreau să văd şi eu cum iese CCR din cursa pe care şi-a făcut-o" VIDEO

Elena Lasconi a fost întrebată luni, 3 februarie, în cadrul unei conferințe de presă, dacă fostul candidat Călin Georgescu ar trebui să poată sau nu să mai candideze la alegerile prezidențiale, având în vedere că lidera USR a afirmat că autoritățile nu au furnizat nicio dovadă privind implicarea unui stat străin în alegerile din 2024.

„Vreau să văd şi eu cum iese CCR din cursa pe care şi-a făcut-o. O dată, revin, eu am fost singurul politician care am luat atitudine şi am spus că decizia CCR de a o scoate pe Diana Şoşoacă din cursa pentru prezidenţiale este un abuz şi este ilegală, deşi mă delimitez total de viziunea domniei sale. Acum, având acest precedent, care este unul periculos, ar putea să scoată din cursă pe oricine, inclusiv pe mine... (...) Ar fi ciudat ca după ce un asemenea candidat a spus că ar trebui să luăm teritorii, să începem război, tot felul de declaraţii ciudate pe care nu vreau să le reamitesc eu, ar fi ciudat să îl lase să candideze, pe de altă parte, dacă nu îl lasă să candideze, vor aprinde un mare butoi cu pulbere, pentru că oamenii sunt furioşi”, a declarat Lasconi.

Lasconi a făcut și o remarcă referitoare la acuzațiile de implicare a unui stat străin în alegerile din 2024, declarând: „Aş vrea să văd şi dovezi despre implicarea unui stat străin, aşa cum ne-a comunicat preşedintele. Este foarte posibil să se fi întâmplat”.

De asemenea, aceasta a precizat că a semnalat riscurile existente la acel moment, dar că nu a fost luată în seamă: „Nu am fost luată în seamă, dar acum nu văd nicio dovadă.”

