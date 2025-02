Elena Lasconi, după ce Călin Georgescu a fost dus la Parchet: „Nu cred că procurorii nu au probe. Am încredere în justiţia din România” VIDEO

Preşedinta USR, Elena Lasconi, a declarat miercuri, 26 februarie, despre aducerea lui Călin Georgescu la Parchet, că greşeala autorităţilor ar fi doar dacă l-au dus la audieri şi l-au reţinut fără să aibă probe, dar nu crede că procurorii nu au probe.

Ea a precizat că Georgescu nu a avut o campanie corectă, pentru că a anunţat că a cheltuit zero lei în campanie.

”Greşeala autorităţilor ar fi doar dacă l-au dus la audieri şi l-au reţinut fără să aibă probe, dar nu cred că procurorii nu au probe. Eu nu vă răspund în calitate de procuror, pentru că nu sunt procuror. Sunt preşedintele USR şi, de asemenea, am intrat în turul 2 la alegerile prezidenţiale de anul trecut, aşa cum a făcut şi domnul Georgescu”, a spus Elena Lasconi, despre aducerea la Parchet a lui Călin Georgescu.

„Georgescu nu a avut o campanie corectă”

Ads

Preşedinta USR a menţionat că ea a respectat la virgulă legea, iar cheltuielile au fost transparente şi toată lumea ştie cât a cheltuit în campania electorală.

”Toată lumea ştie că domnul Georgescu nu a avut o campanie corectă, pentru că a anunţat că a cheltuit zero lei în campanie electorală. Eu cred că nu suntem copii, ştim cu toţii că nu se poate aşa ceva, să faci o campanie electorală cu zero lei. Eu cred că procurorii îşi fac treaba, eu am în continuare încredere în justiţia din România”, a subliniat Lasconi.

Ads