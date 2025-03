Lasconi își dorește ca Bolojan să candideze: "L-aș susține". Ce sondaj de opinie a comandat USR

Preşedinta USR, Elena Lasconi, a declarat marţi că şi-ar dori ca Ilie Bolojan să intre în cursa prezidenţială şi că a avut o discuţie cu el, şi că acesta a spus că nu doreşte, dar probabil că vrea să fie împins în faţă şi o face ea. Lasconi a mai arătat că sondajul USR care va fi gata în 10 martie îl măsoară şi pe Ilie Bolojan, dar sunt şi variante cu şi fără Călin Georgescu sau cu soţia sa.

”Eu sunt în plină campanie electorală, lupt în continuare, mă duc, vorbesc cu oamenii în toată ţara”, a spus Elena Lasconi, la Digi24, despre candidatura la prezidenţiale, ea precizând că în opinia sa Maia Sandu ar putea să fie un preşedinte în care ar avea încredere. Întrebată despre o candidatură a preşedintelui interimar Ilie Bolojan, Lasconi a menţionat că acesta este ”un om serios şi încă de la prima întâlnire, de după turul întâi, a spus că ar trebui să facă o construcţie serioasă de dreapta”.

”Dânsul îmi spunea mereu că PNL nu o să mă susţină atunci după ce s-au anulat alegerile de fapt. Şi eu îi spuneam, haideţi să facem măsurători serioase, pentru că eu nu ţin cu dinţii de absolut nimic şi gândiţi-vă că nu sunt un candidat oarecare, nu mă umflu în pene acum, dar totuşi sunt candidatul care a intrat în turul doi”, a completat Lasconi.

Preşedinta USR a adăugat: ”Dacă coaliţia şi-ar schimba candidatul şi am face nişte sondaje foarte serioase, eu le-aş recomanda să strângă semnături şi pentru domnul Bolojan şi aş vedea, de exemplu, în sondajele respective, că are şanse să ajungă preşedinte, eu l-aş susţine pe domnul Bolojan”. Elena Lasconi a mai arătat că îşi poate depune candidatura până pe 15 martie.

Întrebată dacă aşteaptă să intre în cursa electorală Ilie Bolojan, Lasconi a spus: ”Eu mi-aş dori să facă lucrul acesta, am avut şi o discuţie cu dumnealui. Dânsul a spus că nu doreşte, dar probabil că vrea să fie împins în faţă şi uite, o fac eu, pentru că consider că România are nevoie de un preşedinte serios”.

Lasconi a menţionat că sondajul USR, care va fi gata în data de 10 martie, îl măsoară şi pe Ilie Bolojan pentru prezidenţiale.

”Avem mai multe variante, şi cu sau fără ( Călin Georgescu, nr), am zis să fie măsurată şi soţia, şi Puric, şi Anca Alexandrescu şi mai mulţi. E ţopăială mare în zona asta a izolaţioniştilor, practic sunt două culoare, culoarul adevărului şi culoarul percepţiei”, a completat ea.

