Lasconi, note mici la facultatea privată de la Deva unde a studiat. Detaliul important omis din CV-ul candidatei USR. „Nu îmi e rușine de ceea ce am făcut în viață”

Elena Lasconi a terminat Universitatea privată Ecologică, la Deva, însă acest aspect lipsește din CV-ul oficial al candidatei USR, arată informațiile obținute de Newsweek. Deși cotată printre cele mai slabe Universități la acea vreme, notele Elenei Lasconi erau în general mici.

Elena Lasconi pare să fi omis faptul că a urmat timp de 5 ani Facultatea de management, specializarea Economia Turismului și Comerțului Internațional, în CV figurând doar că a obținut diploma de economic la ASE.

Explicația este că Elena Lasconi doar și-a dat examenul de licență la Academia de Studii Economice, pentru că Universitatea Ecologică nu primise dreptul de a organiza examene de licență de la Ministerul Educației.

În 2011, Ministerul Educației a ierarhizat universitățile din România. Universitatea Ecologică a fost plasată în cea de-a treia categorie, cea mai slabă.

Ce note a avut Elena Lasconi în facultate

Potrivit fișei matricole obținute de Newsweek, Elena Lasconi a avut examene pe care le-a trecut cu 5 și 6, iar media generală de-a lungul primilor patru ani de studiu a fost sub 7.

Cu aceste note Lasconi și-a dat licența la ASE după 3 ani. Lasconi a spus pentru " target="_blank" rel="nofollow">Newsweek România că „examenul de licență l-am susținut la ASE București, unde am obținut nota 9,20 (8,40 examen scris la Economie și Relații Internaționale și 10,00 la lucrarea de licență)”.

Cum a răspuns Elena Lasconi

Întrebată de ce a ascuns informația aceasta în CV-ul său, candidata USR le-a spus jurnaliștilor de la Newsweek că nu îi este rușine de ce a făcut în viață și a confirmat că a urmat cursurile acestei facultăți.

„Informațiile din CV sunt corecte. Nu am ascuns nimic din trecutul meu și nu îmi e rușine de ceea ce am făcut în viață. Este adevărat, am terminat Facultatea Ecologică din Deva, fapt pe care nu l-am ascuns, cum eronat spuneți. Ca dovadă, în unul dintre ultimele interviuri în care am fost întrebată de trecerea de la economist la jurnalist am spus că am terminat Facultatea Ecologică din Deva și că sunt licențiată ASE București.”, a spus Lasconi.

Elena Lasconi susține că în acea perioadă, Universitatea Ecologică era foarte căutată, aici predând profesori de marcă de la ASE.

Aceasta a explicat notele mici prin faptul că muncea zilnic câte 16 ore, fiind mamă singură cu copil.

„Unii au norocul să aibă un parcurs lin în viață. Viața mea a fost o luptă. Sunt recunoscătoare și mulțumită pentru tot. Nu m-am oprit niciodată din a învăța și întotdeauna m-am înconjurat de oameni mai deștepți decât mine de la care am avut ce învăța. Nu sunt perfectă. Să ridice piatra cine crede că e perfect. Sunt însă onestă, muncitoare și îmi sunt dragi oamenii. Despre mine faptele vorbesc, dar și oamenii cu care am interacționat de-a lungul vieții”, a mai spus Lasconi.

