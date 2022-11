Elena Merișoreanu a primit o factură uriașă la gaze: ”Am rămas interzisă! Noroc cu bărbată-miu că are pensie mare”

Cântăreața de muzică populară Elena Merișoreanu a primit o factură uriașă la gaze, pe care susține că nu ar avea de unde să o plătească fără pensia soțului ei, care a fost general în armată.

”„Dacă vă spun cât mi-a venit factura la gaze luna asta, vă speriați! Am de plătit 50-60 de milioane (n.r.6.000 de lei)! Am rămas interzisă atunci când am văzut!

Noroc cu bărbată-miu că el are pensie mare, că altfel nu știu de unde dădeam eu banii ăștia! Noi stăm la casă, e adevărat că avem patru centrale! Mai vin și fetele pe la noi, le-am aranjat, ele stau la casele lor, dar tot vin pe la mine ca să le dau bani, că așa sunt învățate! Eu le dau, ce să mai fac eu cu banii acum, la vârsta asta, dacă nu le dau lor, nu?“, a declarat Elena Merișoreanu, pentru Click!.

