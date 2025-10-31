Elena Merișoreanu, supărată că românii, mai ales pensionarii, o duc foarte greu. Ce pensie are cântăreața

Solista de muzică populară Elena Merișoreanu se declară șocată de sărăcia în care se găsesc bătrânii din România. Impresionată de drama unora dintre aceștia, artista povestește cum i-a ajutat. „Nu-i posibil așa ceva, să n-ai ce pune pe masă, după ce ai muncit o viață întreagă!”, spune aceasta.

„Ce-i asta? Dar chiar nu vede nimeni că bătrânii o duc rău? Merg adesea la biserică și văd acolo pensionari îmbrăcați frumos și curat, care ți-ar pupa mâna pentru un pachet cu mâncare. Românii se mai gândesc numai la ce mănâncă mâine, nu la vacanțe sau la haine. Nu cer pomană, au demnitate, dar eu le ofer și ei tare se mai bucură. Iar în provincie, unde mai cânt, e și mai rău! Vin la spectacolele gratuite părinți cu copii desculți în brațe, că nu mai au cu ce să îi încalțe. I-am cumpărat unuia o pereche de adidași, dragul de el”, a menționat Elena Merișoreanu, exclusiv pentru Click!

Acesta a mai povestit cum și-a făcut pomană, cumpărându-i unei „bunicuțe” o roată de cașcaval, pe care aceasta nu și-o permitea.

„Eram într-un magazin și o bunicuță se tot uita la o rotiță de cașcaval. Se uita, o punea la loc și tot așa. Se mai uita în portofel...Mi s-a făcut milă de ea și am întrebat-o dacă pot să i-o plătesc eu, să i-o dau pomană pentru rudele mele. Femeia avea lacrimi în ochi. Foarte greu o duc românii, mai ales pensionarii. Să stai, după o viață, să poftești la mâncare, în fața rafturilor e cel mai dureros lucru care se poate întâmpla într-o țară”, a declarat artista.

Întrebată despre Catedrala Mântuirii Neamului, aceasta susține că acum „avem și noi cu ce ne mândri” și dă vina pe guvernanți pentru nivelul de trai al românilor.

„E adevărat că suntem săraci, dar nu e vina celor care au donat pentru construcție. Politicienii sunt de vină, că n-au grijă de români, de nivelul lor de trai. Eu am o pensie decentă, mai și cânt, mai îmi ajut și familia, mai dau și celor care nu au. Dar, alții ce fac, cum se descurcă?”, a mai menționat Elena Merișoreanu, exclusiv pentru Click!

Ce pensie are Elena Merișoreanu

Celebra cântăreață de muzică populară dezvăluia, recent, în emisiunea lui Denise Rifai, ce pensie primește de la statul român.

„Să știi că am o pensie omenească și nu mă plâng. Dar ajut cât pot pe cei care nu au! Am o pensie de 5.000 de lei, la care se adaugă de la Uniunea Compozitorilor, de la UCMR, de la Credidam, ne mai vin și de acolo bani de două ori pe an. Vine o sumă destul de bună”, afirma Elena Merișoreanu în luna iunie a acestui an.

