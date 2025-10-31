Elena Merișoreanu, supărată că românii, mai ales pensionarii, o duc foarte greu. Ce pensie are cântăreața

Autor: Maria Mora
Vineri, 31 Octombrie 2025, ora 14:41
271 citiri
Elena Merișoreanu, supărată că românii, mai ales pensionarii, o duc foarte greu. Ce pensie are cântăreața
Elena Merisoreanu FOTO Facebook/Elena Merișoreanu

Solista de muzică populară Elena Merișoreanu se declară șocată de sărăcia în care se găsesc bătrânii din România. Impresionată de drama unora dintre aceștia, artista povestește cum i-a ajutat. „Nu-i posibil așa ceva, să n-ai ce pune pe masă, după ce ai muncit o viață întreagă!”, spune aceasta.

„Ce-i asta? Dar chiar nu vede nimeni că bătrânii o duc rău? Merg adesea la biserică și văd acolo pensionari îmbrăcați frumos și curat, care ți-ar pupa mâna pentru un pachet cu mâncare. Românii se mai gândesc numai la ce mănâncă mâine, nu la vacanțe sau la haine. Nu cer pomană, au demnitate, dar eu le ofer și ei tare se mai bucură. Iar în provincie, unde mai cânt, e și mai rău! Vin la spectacolele gratuite părinți cu copii desculți în brațe, că nu mai au cu ce să îi încalțe. I-am cumpărat unuia o pereche de adidași, dragul de el”, a menționat Elena Merișoreanu, exclusiv pentru Click!

Acesta a mai povestit cum și-a făcut pomană, cumpărându-i unei „bunicuțe” o roată de cașcaval, pe care aceasta nu și-o permitea.

„Eram într-un magazin și o bunicuță se tot uita la o rotiță de cașcaval. Se uita, o punea la loc și tot așa. Se mai uita în portofel...Mi s-a făcut milă de ea și am întrebat-o dacă pot să i-o plătesc eu, să i-o dau pomană pentru rudele mele. Femeia avea lacrimi în ochi. Foarte greu o duc românii, mai ales pensionarii. Să stai, după o viață, să poftești la mâncare, în fața rafturilor e cel mai dureros lucru care se poate întâmpla într-o țară”, a declarat artista.

Întrebată despre Catedrala Mântuirii Neamului, aceasta susține că acum „avem și noi cu ce ne mândri” și dă vina pe guvernanți pentru nivelul de trai al românilor.

„E adevărat că suntem săraci, dar nu e vina celor care au donat pentru construcție. Politicienii sunt de vină, că n-au grijă de români, de nivelul lor de trai. Eu am o pensie decentă, mai și cânt, mai îmi ajut și familia, mai dau și celor care nu au. Dar, alții ce fac, cum se descurcă?”, a mai menționat Elena Merișoreanu, exclusiv pentru Click!

Ce pensie are Elena Merișoreanu

Celebra cântăreață de muzică populară dezvăluia, recent, în emisiunea lui Denise Rifai, ce pensie primește de la statul român.

„Să știi că am o pensie omenească și nu mă plâng. Dar ajut cât pot pe cei care nu au! Am o pensie de 5.000 de lei, la care se adaugă de la Uniunea Compozitorilor, de la UCMR, de la Credidam, ne mai vin și de acolo bani de două ori pe an. Vine o sumă destul de bună”, afirma Elena Merișoreanu în luna iunie a acestui an.

Andreea Esca, mesaj emoționant de ziua tatălui său, care a împlinit 87 de ani: „Ultimele luni l-au cam pus la încercare”
Andreea Esca, mesaj emoționant de ziua tatălui său, care a împlinit 87 de ani: „Ultimele luni l-au cam pus la încercare”
Cu ocazia aniversării tatălui său, Andreea Esca a transmis un mesaj plin de emoție și recunoștință pe contul său de Facebook. Tatăl jurnalistei, Dumitru Esca, a împlinit 87 de ani, iar...
Gestul emoționant al Andrei pentru o fană care nu își permitea bilete la concert: „Sunt artist de modă veche” VIDEO
Gestul emoționant al Andrei pentru o fană care nu își permitea bilete la concert: „Sunt artist de modă veche” VIDEO
Cu milioane de admiratori în toată țara, Andra continuă să dovedească faptul că legătura ei cu publicul merge dincolo de scenă. Artista, care face parte din juriul emisiunii Românii au...
#Elena Merisoreanu, #stiri vedete, #pensionari, #pensie vedete , #stiri vedete
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
ANAF a facut analiza: lovitura de milioane pentru Gigi Becali
Digi24.ro
Seful Jandarmeriei Romane si-a cerut scuze public pentru amenda data la marsul de comemorare a victimelor Colectiv
DigiSport.ro
Celebrul milionar roman care circula cu metroul in Bucuresti. Cum arata acum, la 47 de ani

Ep. 151 - Călin Georgescu nu are voie să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Elena Merișoreanu, supărată că românii, mai ales pensionarii, o duc foarte greu. Ce pensie are cântăreața
  2. Andreea Esca, mesaj emoționant de ziua tatălui său, care a împlinit 87 de ani: „Ultimele luni l-au cam pus la încercare”
  3. Gestul emoționant al Andrei pentru o fană care nu își permitea bilete la concert: „Sunt artist de modă veche” VIDEO
  4. Cât de mult ar trebui să mănânci la micul dejun pentru a slăbi. Studiul care schimbă tot ce credeai despre prima masă a zilei
  5. România, pe podium mondial: trei pisici de la noi au fost premiate ca cele mai frumoase din lume în 2025 FOTO
  6. Infecția cu Covid-19 în timpul sarcinii afectează dezvoltarea neurologică a copilului. Risc mai mare de autism sau probleme de vorbire și motorii STUDIU
  7. Dana Rogoz, noi imagini din casa de la Viscri. Actrița și soțul ei construiesc o nouă anexă FOTO
  8. Ana de Armas s-a despărțit de Tom Cruise, după aproape un an de relație. Care a fost motivul actriței
  9. Gina Chirilă, adevărul despre despărțirea de Bogdan Vlădău. Modelul a transmis un mesaj emoționant
  10. Horoscop zilnic. Vineri, 31 octombrie. Zodia care revede o veche cunoștință