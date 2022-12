Cum s-a încheiat ultimul mare turneu de tenis al anului. Surpriză uriașă produsă de campioana de la Wimbledon

Poloneza Iga Swiatek, numărul unu mondial al tenisului feminin, a încheiat anul cu o înfrângere clară în faţa kazahei Elena Rîbakina, 6-3, 6-1, într-un meci din cadrul turneului demonstrativ pe echipe mixte ce are loc la Dubai, în Emiratele Arabe Unite, informează EFE.

Swiatek, învingătoare în două turnee de Mare Şlem în acest an, Roland Garros şi US Open, dar şi la Doha, Indian Wells, Miami, Stuttgart, Roma şi San Diego, a oferit puţină rezistenţă în duelul cu Rîbakina, locul 21 WTA, pe care o învinsese anul trecut la Ostrava în singura lor întâlnire de până acum.

Rîbakina, învingătoare după o oră şi două minute, a adus în avantaj echipa Hawks (Șoimilor), care a câștigat apoi și turneul.

În al doilea meci, ”șoimul” Alexander Zverev a fost învins de ”zmeul” Auger-Aliassime, scor 4-6, 3-6, astfel că învingătoarea competiției s-a decis la meciul de dublu mixt, unde Anastasia Pavliucenkova și Dominic Thiem s-au impus cu 7-6, 6-3 contra perechii Sania Mirza - Holger Rune.

The Hawks (Elena Rybakina, Dominic Thiem, Anastasia Pavlyuchenkova, Alexander Zverev) win the inaugural World Tennis League in Dubai.

Rybakina beat Swiatek today 6-3, 6-1

Zverev lost to Auger-Aliassime 6-4, 6-3

Pavs/Thiem won the mixed doubles over Mirza/Rune 6-3, 7-6 pic.twitter.com/GgzHO6dGf0