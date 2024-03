Pierdere imensă la Indian Wells. Anunțul campioanei de anul trecut

Turneul WTA 1000 de la Indian Wells, aflat în plină desfășurare, a suferit o pierdere imensă după anunțul făcut de campioana din 2023.

Cap de serie numărul 4, kazaha Elena Rîbakina (4 WTA) i-a anunțat pe organizatori că nu se poate prezenta la meciul din turul secund.

Astfel, Rîbakina a fost înlocuită pe tabloul principal de americanca Kayla Day, care a fost eliminată însă de argentinianca Nadia Podoroska.

„Trebuie să anunț cu mare tristețe că nu voi putea participa la turneul de la Indian Wells din acest an din cauza problemelor gastro-intestinale. Cei apropiați știu cât de mult înseamnă acest turneu pentru mine și cât de mult îmi doream să revin și să-mi apăr titlul. Aș dori să mulțumesc tuturor fanilor care au venit aici să mă susțină și îmi pare rău că nu vor avea ocazia să mă vadă jucând anul acesta. Acum mă voi odihni și mă voi recupera, astfel încât să pot să joc și să concurez la potențial maxim”, a fost anunțul făcut de Elena Rîbakina.

Elena Rybakina has withdrawn due to illness.

We wish our 2023 champion a speedy recovery ❤️ #IndianWells pic.twitter.com/6kmvhNU00P