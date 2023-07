"O noapte brutală" Cum a reacționat una dintre cele mai frumoase jucătoare de tenis, după o corecție severă

Jucătoarea kazahă de tenis Elena Rîbakina (3 WTA, favorită nr. 3) s-a calificat sâmbătă extrem de lejer în optimile de finală ale turneului de Mare Şlem de la Wimbledon, trecând rapid, în două seturi simetrice, 6-1, 6-1 de britanica Katie Boulter (89 WTA).

Kazaha s-a impus în doar 57 de minute, cel mai rapid timp al acestei faze a competiţiei feminine, ea reuşind 7 aşi şi făcând o singură dublă greşeală, britanica având 2 aşi şi comiţând 3 duble greşeli.

Rîbakina o va avea ca adversară în runda următoare pe brazilianca Maia Haddad (13 WTA, favorită nr. 13), care a eliminat-o pe românca Sorana Cîrstea (37 WTA).

Katie Boulter, una dintre cele mai frumoase jucătoare din circuit, a reacționat pe twitter: "Noapte destul de brutală pentru mine. Am pierdut în fața unei jucătoare mult mai bune. Am vrut doar să vin și să vă mulțumesc tuturor celor care m-ați susținut.

Acest lucru nu trece niciodată neobservat".

Pretty brutal night for me. Lost out to much better player. I just wanted to come on here and say a massive thank you to each and everyone of you that supported me.

It never ever goes unnoticed. 💜💚 pic.twitter.com/bconxKRIEf