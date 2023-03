Imagini superbe cu noua ”regină” de la Indian Wells în deșertul californian VIDEO

Sportiva din Kazahstan Elena Rîbakina, locul 10 WTA şi favorită 10, a câştigat, duminică, turneul de categorie WTA 1000 de la Indian Wells.

Rîbakina a învins-o în finală pe favorita 2, Arina Sabalenka (Belarus, 2 WTA), scor 7-6 (11), 6-4, în două ore şi trei minute.

Ca urmare a acestui succes, Elena Rîbakina urcă pe locul 7 mondial. Ea a obţinut un premiu de 1,26 milioane de dolari şi 1000 de puncte. Sabalenka a obţinut 662.360 de dolari şi 650 de puncte.

După terminarea finalei, organizatorii i-au rezervat Elenei Rîbakina o ședință foto specială, în peisajul exotic de la Indian Wells, în deșertul californian înconjurat de munți.

