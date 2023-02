Meci de coșmar pentru finalista de la Australian Open la Abu Dhabi

Jucătoarea kazahă Elena Rîbakina, finalistă la Australian Open 2023, primul Grand Slam al anului, a fost eliminată vineri în sferturile de finală ale turneului WTA de la Abu Dhabi, în Emirate.

Cap de serie numărul 3, Rîbakina (10 WTA) a fost învinsă după un meci de coșmar de brazilianca Beatriz Haddad Maia (14 WTA).

Finalista de la Melbourne (învinsă de bielorusa Sabalenka) a câștigat primul set cu 6-3, dar le-a pierdut pe următoarele două, cu 6-3, 6-2, după două ore și șase minute de joc.

Haddad Maia va evolua în smeifinale cu elvețianca Belinda Bencic.

Abu DhaBIA 🙌

Beatriz Haddad Maia completes a 3-6, 6-3, 6-2 comeback over Rybakina to reach the semifinals in Abu Dhabi!@MubadalaADOpen | #MubadalaAbuDhabiOpen pic.twitter.com/i2V0WYWYEs