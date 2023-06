Șoc la Roland Garros. Una dintre marile favorite s-a retras cu o oră înainte de meci

A șaptea zi la Roland Garros a început cu o veste neașteptată. Kazaha Elena Ribakina, una dintre favoritele la câștigarea titlului s-a retras din competiție.

Ea a abandonat cu doar o oră înaintea meciului cu Sara Sorribes Tormo, din turul al treilea de la Paris. Sportiva a invocat o problemă de sănătate necunoscută, cel mai probabil un virus, care a scos-o din circuit.

"Ieri nu m-am simțit bine, am avut febră. Astăzi este la fel. Este foarte greu să joc. Eu sunt departe de a fi 100%. Este un ghinion pentru mine, voi încerca să mă recuperez pentru sezonul de iarbă. Am avut febră, dureri de cap, nu am dormit bine. Am început să simt simptomele după al doilea meci", a transmis Rybakina.