Talismanul norocos cu care Rîbakina a ajuns în finală la Australian Open

Jucătoarea kazahă de tenis Elena Rîbakina, favorită 22, a învins-o, joi, pe belarusa Victoria Azarenka, cap de serie 24, şi este prima finalistă de la Australian Open.

Rîbakina s-a impus cu scorul de 7-6 (7/4), 6-3, după o oră şi 41 de minute.

În finală, Rîbakina, câştgătoarea la Wimbledon în 2022, va evolua cu învingătoarea meciului dintre poloneza Magda Linette, locul 45 WTA, şi belarusa Arina Sabalenka, numărul 5 mondial şi favorită 5.

Victoria Azarenka câştigase Australian Open în 2012 şi 2013.

La finalul partidei, Rîbakina a ținut să mulțumească familiei, părinților și surorii sale care s-au aflat în tribune, despre aceasta din urmă declarând că e talismanul său norocos.

Rybankina smiles as she mentions her sister and her parents being there to watch her. Says her sister is her good luck charm. #rybakina #azarenka #ausopen pic.twitter.com/71eznuKmVU