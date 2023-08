Tenismena din Top 5 mondial care atacă WTA: ”Mă simt distrusă” VIDEO

Tenismena Elena Rîbakina, locul 4 WTA, a fost eliminată în semifinalele turneului WTA 1000 de la Montreal, după care a răbufnit la adresa organizatorilor, acuzând programarea meciurilor, în contextul vremii nefavorabile.

Astfel, Rîbakina a fost nevoită să revină destul de repede pe teren după ce terminase meciul din sferturi, cu Daria Kasatkina, la 3 dimineața. Ca urmare, kazaha a acuzat oboseala și a pierdut semifinala cu Liudmila Samsonova, scor 6-1, 1-6, 2-6.

"Cu siguranță, mă simt distrusă de programarea jocurilor și de întreaga situație. Nu sunt mulțumită de asta, dar este ceea ce este. Din păcate, jucătorii nu pot face mare lucru în astfel de situații, decizia nu este a noastră, deși nici vremea nu ne-a ajutat.

Așa că m-am accidentat ușor, dar am încercat să mă descurc cât am putut. Sunt foarte dezamăgită de tot, deși nu este prima dată când jucătorii de tenis sunt afectați. Acum trebuie să fiu inteligentă în luarea oricărei decizii pentru că US Open este foarte aproape", a declarat Elena Rybakina.

Elena Rybakina calls out WTA leadership for poor scheduling in Kasatkina marathon:

“It’s the 1st time & hopefully the last. I think it’s a bit unprofessional.. Most important is WTA here. Leadership is a bit weak for now. Hopefully something changes.. I fell asleep at 5 a.m.” pic.twitter.com/CpUdkJ86kz