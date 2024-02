Finală fără istoric la WTA Abu Dhabi. Ce-a pățit jucătoarea care a spulberat-o pe Sorana Cîrstea

Turneul WTA 500 de la Abu Dhabi, în Emirate, s-a încheiat duminică cu o finală fără istoric între Elena Rîbakina (5 WTA) din Kazahstan și rusoaica Daria Kasatkina (14 WTA), cea care în sferturi o spulberase pe Sorana Cîrstea cu 6-2, 6-0.

Astfel, Elena Rîbakina a obținut al doilea său titlu al anului și al șaptelea per total, depășind-o clar pe Kasatkina, scor 6-1, 6-4, meci care a durat doar o oră și 10 minute.

Cap de serie numărul 1 la un turneu pentru a doua oară în carieră, Rîbakina s-a bucurat de o săptămână reuşită la Abu Dhabi, care a inclus victorii în faţa jucătoarelor Danielle Collins, Cristina Bucsa şi a favoritei numărul 8, Liudmila Samsonova.

Ambele jucătoare se vor îndrepta imediat spre Doha pentru primul turneu WTA 1000 al sezonului, Qatar TotalEnergies Open. În timp ce Rîbakina va evolua direct în turul al doilea, Kasatkina este programată să joace meciul din primul tur împotriva Anastasiei Pavliucenkova, luni seară.

SEVENTH HEAVEN 🙌

Elena Rybakina clinches her seventh Hologic WTA Tour title with a 6-1, 6-4 victory over Kasatkina in Abu Dhabi!#MubadalaAbuDhabiOpen pic.twitter.com/JQmoeo8LZr