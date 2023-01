Elena Rybakina, performanță extraordinară la Australian Open! E în finală după o nouă victorie în fața unei câștigătoare de Grand Slam

Jucătoarea kazahă de tenis Elena Rybakina, favorită 22, a învins-o, joi, pe belarusa Victoria Azarenka, cap de serie 24, şi este prima finalistă de la Australian Open.

Rybakina s-a impus cu scorul de 7-6 (7/4), 6-3, după o oră şi 41 de minute.

În finală, Rybakina, câştgătoarea la Wimbledon în 2022, va evolua cu învingătoarea meciului dintre poloneza Magda Linette, locul 45 WTA, şi belarusa Arina Sabalenka, numărul 5 mondial şi favorită 5.

Victoria Azarenka câştigase Australian Open în 2012 şi 2013.

Rybakina a învins în drumul spre finală trei câștigătoare de Grand Slam: Iga Swiatek, Jelena Ostapenko și Victoria Azarenka.

Conform Opta Ace, nu s-a mai întâmplat acest lucru la Australian Open de la Jennifer Capriati, care în 2001 le-a învins pe Hingis, Davenport și Seleș.

3 - Elena Rybakina is the first female player to defeat 3 former Grand Slam champions (Iga Swiatek, Jelena Ostapenko and Victoria Azarenka) in single edition of the Australian Open since Jennifer Capriati in 2001 (Hingis, Davenport and Seles).