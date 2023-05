Elena Rîbakina a câştigat turneul de la Roma. Ce s-a întâmplat în finală cu adversara ei

Jucătoarea kazahă Elena Rîbakina (numărul 6 mondial) a câştigat, sâmbătă, turneul WTA 1000 de la Roma, după ce ucraineanca Anhelina Kalinina a abandonat la începutul setului secund.

Rîbakina câştigase primul set cu 6-4 şi conducea cu 1-0 în cel de-al doilea, când ucraineanca, finalistă surpriză pe zgura romană, s-a aşezat pe scaun şi a chemat un medic.

Vizibil accidentată la piciorul stâng, ea a renunţat în cele din urmă, în lacrimi, şi s-a dus să o salute pe Rybakina, care îi succede polonezei Iga Swiatek pe lista câştigătorilor.

Not the ending we wanted to see ❤️‍🩹

Kalinina has been forced to withdraw due to injury. Rybakina wins 6-4, 1-0 ret.#IBI23 pic.twitter.com/qxxDk54Yfq