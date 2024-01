Elena Rybakina "a distrus-o" pe Aryna Sabalenka în finala de la Brisbane. Bielorusa, descumpănită

Principalele favorite ale turneului, bielorusa Aryna Sabalenka (locul 2 WTA) şi kazaha Elena Rybakina (locul 4 WTA) s-au întâlnit în finala turneului WTA 500 de la Brisbane (Australia).

Ambele jucătoare au ajuns în finala de la Brisbane după un parcurs perfect, reușind să câștige toate meciurile fără set pierdut.

Însă finala a mers într-un singur sens.Elena Rybakina n-a avut milă de Sabalenka pe care a învins-o cu un categoric 6-0, 6-3.

Meciul s-a terminat în doar 68 de minute.

Elena Rybakina hits another drop volley straight out of the Roger Federer playbook.

If she can keep improving this part of her game, I’m not sure there will be anyone who can stop her. 🇰🇿

pic.twitter.com/Klg4nMLx1O