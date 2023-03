Rybakina e noua forță a tenisului feminin: a bătut-o pe Badosa la Miami Open cu 60 de lovituri direct câștigătoare

Jucătoarea kazahă de tenis Elena Rybakina, locul 7 mondial, s-a calificat în turul 3 la Miami Open, după ce a învins-o pe spaniola Paola Badosa, fost număr 2 WTA, în prezent pe locul 29, scor 3-6, 7-5, 6-3.

Rybakina a trimis în această partidă nu mai puțin de 60 de lovituri direct câștigătoare.

Elena Rybakina a ajuns la 10 victorii consecutive şi poate reuşi „Sunshine Double”, după ce s-a impus săptămâna trecută la Indian Wells.

În optimi, Rybakina va evolua contra belgiencei Elise Mertens, locul 39 mondial.

Într-un alt meci, rusoaica Anastasia Potapova, favorită 27, a învins-o pe sportiva americană Coco Gauff, locul 6 mondial, scor 6-7 (8), 7-5, 6-2.

În optimi, Potapova va evolua cu chinezoaica Zheng Qinwen, favorită 23.

60(!!) winners for Elena Rybakina tonight 😳 #MiamiOpen pic.twitter.com/z5LSde9VJ9

Make that TEN wins in a row💥

Fending off a tough test from Badosa, [10] Rybakina prevails 3-6, 7-5, 6-3 in Miami!#MiamiOpen pic.twitter.com/8QbzglwKwT