Diferența uriașă dintre Rybakina și Halep: cum s-au purtat cele două când au întâmpinat aceeași greutate

Elena Rybakina a cucerit trofeul la Indian Wells după ce a învins-o în finală pe Aryna Sabalenka, din Belarus.

Jucătoarea kazahă, campioană la Wimbledon în 2022, a urcat până pe locul 7 în clasamentul WTA.

La finalul partidei cu Sabalenka, ea nu a avut nicio problemă în a ridica trofeul acordat campioanei la Indian Wells, unul recunoscut ca fiind foarte greu.

Acest trofeu nu a putut fi ridicat de Simona Halep sau de Bianca Andreescu, însă a fost ținut fără probleme de Elena Rybakina.

De altfel, Bianca Andreescu a și glumit pe seama acestui fapt: "Eu doar vreau să știu cum a ținut aia în mână".

