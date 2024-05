A avut 5-2 și 40-15 în setul decisiv, dar a pierdut în sferturi la Madrid! Explozie de nervi la finalul partidei VIDEO

Confruntare tensionată între două jucătoare din aceeași țară, în sferturile de finală ale turneului de la Madrid.

Elena Rybakina (locul 4 WTA, din Kazahstan) pornea ca mare favorită în fața compatrioatei sale, Yulia Putintseva (locul 50 WTA). Însă Yulia a condus cu 5-2 și 40-15 în setul decisiv, fiind foarte aproape de o victorie uriașă.

Elena Rybakina a reușit să salveze cele două mingi de meci (prima cu o lovitură norocoasă, mingea plimbându-se pe banda fileului), apoi a câștigat toate jocurile până la final.

Scor final, 4-6, 7-6, 7-5, în fața jucătoarei clasate pe locul 4 WTA. Elena va evolua în semifinale cu învingătoarea din meciul Aryna Sabalenka - Mira Andreeva.

Putintseva a fost un car de nervi la finalul partidei: și-a distrus racheta și n-a dat mâna cu arbitrul de scaun.

