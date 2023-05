Fluierături copioase la finala WTA de la Roma: pe cine a luat publicul la țintă și de ce a fost "cea mai proastă festivitate de premiere"

Jucătoarea kazahă Elena Rybakina (numărul 6 mondial) a câştigat, sâmbătă, turneul WTA 1000 de la Roma, după ce ucraineanca Anhelina Kalinina a abandonat la începutul setului secund.

În timpul ceremoniei de premiere, spectatorii au început să fluiere și să huiduie. Cei vizați au fost chiar organizatorii turneului, care au decis să meargă înainte cu finala feminină, deși aceasta a început foarte târziu, din cauza vremii nefavorabile.

Rybakina s-a uitat mirată fără să știe contextul din jurul consternării fanilor. Nu numai că fanii au fost frustrați de programarea târzie a meciului, dar turneul italian a ridicat prețul de intrare a biletelor.

Jucătoarea de tenis Alize Cornet a intrat pe rețelele de socializare pentru a comenta programarea meciului, care a început în jurul orei locale 23. Jucătoarea franceză a spus că este "tristă" că una dintre cele mai mari finale de pe zgură din calendarul feminin va avea de suferit, întrucât sunt puțini oameni în tribune și telespectatori la TV din cauza programării.

Rennae Stubbs: cea mai proastă ceremonie

Festivitatea de premiere a finalistelor a fost de asemenea un eșec total. Contrar tradiției din tenis, câștigătoarea a fost prezentată înaintea finalistei. Marea tenismenă Rennae Stubbs s-a întrebat indignată "ce naiba" se întâmplă. "Oficial, cea mai proastă festivitate de premiere pe care am văzut-o vreodată, în viața mea!!!! Serios, am nevoie de un Xanax după aceste ultimele trei săptămâni!!! Ce naiba se întâmplă!???". a scris ea pe teitter.

Officially the worst trophy presentation i have ever seen, In my life!!!! Honesty i need to take a Xanax after these last three weeks!!! What the hell is happening!???

The crowd is booing during the speeches after the Elena Rybakina & Anhelina Kalinina match.

Not sure what this is about.

But neither player deserves this. pic.twitter.com/8iWIuAZCly