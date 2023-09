Jucătoarea de top care nu mai suportă WTA a avut o postare ironică: "Mulțumesc pentru că ați schimbat regulile"

Elena Rybakina este total nemulțumită de modul în care este tratată de WTA.

Ea s-a înscris la turneul WTA 500 de la Tokyo, dar nu a primit acces direct în turul al doilea, deși era favorita numărul trei a competiției.

În schimb, au primit ceea ce se numește un "performance bye" Maria Sakkari și Caroline Carcia, jucătoare clasate sub ea în ierarhia WTA.

Acest performance bye răsplătește jucătoarele care au performat în săptămâna anterioarăm, iar Sakkari și Garcia au fost trimise direct în turul al doilea ca urmare a traseului de la Guadalajara.

„Mulțumesc pentru că ați schimbat regulile în ultimul moment”, a scris Rybakina pe rețelele de socializare. „Decizii grozave ca întotdeauna, WTA", a adăugat ea.

La scurt timp, invocând probleme medicale, Rybakina s-a și retras din turneu.

Elena Rybakina is not happy about WTA choosing to use Performance byes in Tokyo

“Thank you for changing the rules last moment. Great decisions as always WTA 🤡🎪”

It’s pretty sad to see #3 seed denied of her rightful draw after all she’s accomplished & worked for this year. pic.twitter.com/7mvBTEeJ8b